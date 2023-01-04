Genizia Gianizelli Machado Santos foi assassinada pelo companheiro em Guarapari Crédito: Archimedis Patrício | Reprodução

Um crime brutal foi registrado na noite desta terça-feira (3) em Lagoa Funda, Guarapari. Genizia Gianizelli Machado Santos, de 52 anos, foi assassinada a facadas pelo companheiro dela. Após o crime, o homem de 56 anos se feriu com intuito de fingir ter agido em legítima defesa, mas acabou preso.

Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, a corporação foi acionada até a Unidade de Pronto Atendimento de Guarapari, onde o suspeito teria dado entrada após matar a companheira. No local, um médico que estava atendendo o homem disse que ele teve cortes superficiais no pescoço e no pulso. Após ser liberado do local, ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Guarapari.

À repórter Dani Carla, da TV Gazeta, familiares da vítima contaram que entraram na residência onde o casal morava e tentaram tirar a faca da mão do suspeito para evitar o crime, mas a mulher já estava morta no banheiro.

Os parentes da vítima afirmaram ainda que o homem tentou se ferir para simular uma luta entre o casal e criar uma justificativa de que teria matado a companheira em legítima defesa, mas a versão não convenceu a polícia e ele acabou preso.

Your browser does not support the audio element. Homem não aceita fim de relacionamento e mata mulher em Guarapari

A vítima se relacionava com o suspeito havia cerca de um ano e tentava terminar o relacionamento. Parentes contam que ele sempre foi muito agressivo e ciumento com a mulher. Na tarde desta terça-feira (3), antes de ser assassinada de forma brutal, ela teria dito a uma irmã que queria se separar, mas o companheiro não aceitava o término.

O filho contou à reportagem que a mãe tinha o sonho de comprar um sítio no interior de São Mateus para ficar mais perto da família.