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Em Vitória

Motoboy com quase R$ 15 mil em multas é flagrado na Ilha do Frade

O homem, que não tinha carteira de habilitação, teve a moto apreendida; ação aconteceu na tarde desta terça-feira (3)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

03 jan 2023 às 20:51

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 20:51

Ação aconteceu na tarde desta terça-feira (3)
Além do homem com R$ 15 mil em dívidas, a fiscalização flagrou motoristas com sinais de embriaguez Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vitória
Motoboy com quase 15 mil em multas é flagrado na Ilha do Frade
Um motoboy devendo quase R$ 15 mil em multas foi flagrado pela Guarda Municipal de Vitória saindo da praia na Ilha do Frade, na Capital, no final da tarde desta terça-feira (3). Somando atraso de pagamento de IPVA e licenciamento de veículos, o condutor tinha exatos R$ 15.481,70 em débitos.
O maior valor é das multas, de R$ 14.984,72; R$ 412,42 eram de dívida de licenciamento e R$ 84,56 de IPVA.
Segundo Romulo Mattos, coordenador do Grupamento Tático Operacional de Trânsito (GTO), o motociclista estava em uma Honda CG quando passou por uma ação de fiscalização da Guarda Municipal.
"A gente tem feito essas operações, aproveitado que agora o sol voltou e as praias estão lotadas. Motoristas têm passado fazendo malabarismos, bebendo e dirigindo muitas vezes. Paramos rapidamente e pegamos duas pessoas dirigindo possivelmente alcoolizadas, que se recusaram a fazer o teste, e pegamos duas motocicletas com diversas multas. Essa chamou a atenção pelo valor exacerbado", detalhou o guarda.
A motocicleta foi apreendida e levada para o pátio. Ainda de acordo com o guarda, o condutor disse trabalhar como motoboy, mas não tinha carteira de habilitação.
"Ele era proprietário da motocicleta. Nesse caso ele não foi conduzido à delegacia porque não cometeu crime de trânsito. A infração é administrativa, pelo Código de Trânsito", explicou.
Segundo dados da Prefeitura de Vitória, mais de 50 abordagens foram realizadas nesta semana nas praias da Capital, em ações para inibir infrações de trânsito.

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