Motoboy com quase R$ 15 mil em multas é flagrado na Ilha do Frade

Além do homem com R$ 15 mil em dívidas, a fiscalização flagrou motoristas com sinais de embriaguez Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vitória

Your browser does not support the audio element. Motoboy com quase 15 mil em multas é flagrado na Ilha do Frade

Um motoboy devendo quase R$ 15 mil em multas foi flagrado pela Guarda Municipal de Vitória saindo da praia na Ilha do Frade, na Capital , no final da tarde desta terça-feira (3). Somando atraso de pagamento de IPVA e licenciamento de veículos, o condutor tinha exatos R$ 15.481,70 em débitos.

O maior valor é das multas, de R$ 14.984,72; R$ 412,42 eram de dívida de licenciamento e R$ 84,56 de IPVA.

Segundo Romulo Mattos, coordenador do Grupamento Tático Operacional de Trânsito (GTO), o motociclista estava em uma Honda CG quando passou por uma ação de fiscalização da Guarda Municipal.

"A gente tem feito essas operações, aproveitado que agora o sol voltou e as praias estão lotadas. Motoristas têm passado fazendo malabarismos, bebendo e dirigindo muitas vezes. Paramos rapidamente e pegamos duas pessoas dirigindo possivelmente alcoolizadas, que se recusaram a fazer o teste, e pegamos duas motocicletas com diversas multas. Essa chamou a atenção pelo valor exacerbado", detalhou o guarda.

A motocicleta foi apreendida e levada para o pátio. Ainda de acordo com o guarda, o condutor disse trabalhar como motoboy, mas não tinha carteira de habilitação.

"Ele era proprietário da motocicleta. Nesse caso ele não foi conduzido à delegacia porque não cometeu crime de trânsito. A infração é administrativa, pelo Código de Trânsito", explicou.