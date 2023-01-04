Foragido por tráfico é preso ao desembarcar no aeroporto de Vitória

A Polícia Federal prendeu, na madrugada desta quarta-feira (4), um homem de 53 anos condenado por tráfico de drogas no Maranhão. Ele foi preso quando chegava a Vitória a bordo de um voo que havia saído de São Paulo. O nome dele não foi divulgado pela corporação.
Condenado a 10 anos prisão em regime fechado pela Justiça do Maranhão, pelo crime de tráfico de drogas, ele conseguiu em razão de problemas de saúde o benefício temporário da prisão domiciliar. Entretanto, descumpriu as regras impostas e o juiz então revogou o benefício em 2016, quando passou a ser considerado foragido.
O homem não reagiu à prisão e confirmou os fatos aos policiais. Ele foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, no bairro São Torquato, Vila Velha, para formalidades de praxe e conduzido para o sistema prisional capixaba, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.