Cadela da PM do ES acha drogas em bananeira e suspeito é preso em MG

A cadela farejadora Athena, da Polícia Militar do Espírito Santo , foi essencial em uma ocorrência que resultou na prisão de um jovem de 20 anos na cidade de Mantena, em Minas Gerais . Altamente treinada, ela encontrou drogas escondidas em um pé de bananeira nesta segunda-feira (2).

"Nossas equipes recebiam informações de que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes em uma residência no bairro Santo Antônio. Diante das denúncias, fizemos uma operação e fomos até a casa. Inicialmente, ele negou a prática", disse o tenente Matheus Freitas, da Polícia Militar mineira.

Cadela farejadora Athena identificou locais em que drogas estavam escondidas, em buscas feitas em Minas Gerais Crédito: Divulgação | Polícia Militar de Minas Gerais

No entanto, o suspeito permitiu que os policiais fizessem buscas no imóvel. Por se tratar de uma área extensa de terreno, a corporação solicitou apoio da PM capixaba – e foi a partir de então que a cadela Athena entrou em cena. Com a ajuda dela, os militares encontraram e apreenderam:

Uma pedra grande de crack que estava escondida em um pé de bananeira



Uma porção de maconha que estava no quarto do suspeito



38 pedras de crack prontas para serem vendidas



R$ 122 em espécie



"Quando chegamos, vimos que o terreno era grande, cheio de lixo e mato. O trabalho da cachorra seria essencial. Por isso, solicitamos apoio e fomos atendidos com dois militares e a Athena. Ela indicou os locais onde as drogas estavam escondidas. Nós sempre temos essa parceria na divisa", explicou o tenente.

Ainda de acordo com informações divulgadas pela assessoria da 18ª Companhia de Polícia Militar Independente, o suspeito – identificado apenas pelas iniciais "T.S." – foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia de Governador Valadares, também em Minas Gerais.

Athena

Após o trabalho no Estado vizinho, a reportagem questionou a Polícia Militar do Espírito Santo sobre Athena. A cadela farejadora tem quase dois anos, mas está na corporação capixaba desde março do ano passado. Da raça pastor-alemão, ela já foi homenageada em 2022 pela corporação mineira.