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Microempresária é sequestrada em Guarapari e joga carro para se salvar

Caso aconteceu na tarde deste domingo (1°), quando vítima saía de casa com o veículo; a mulher entrou com o carro em um lava a jato para pedir ajuda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2023 às 19:43

Publicado em 02 de Janeiro de 2023 às 19:43

Caso aconteceu na tarde deste domingo (1º), quando vítima saía de casa com o veículo
Vítima conversou com a TV Gazeta, sem se identificar, e deu detalhes do crime Crédito: Wagner Martins
Uma microempresária de 42 anos viveu momentos de pânico no último domingo (1º), no Centro de Guarapari, na Grande Vitória, após sofrer um sequestro-relâmpago na saída de casa. Em meio ao desespero, ela jogou o carro dentro de um lava a jato para pedir socorro.
De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o caso aconteceu por volta das 15h30. A vítima seguiria para a casa da mãe quando o criminoso, armado, bateu no vidro do veículo, obrigando a vítima a abrir a porta.
"Fui rendida no meio da rua. Ele me forçou a ficar no carro, fechar os vidros e dirigir para ele, sempre com a arma apontada", revelou a microempresária em entrevista à TV Gazeta. Ela preferiu não se identificar.
Durante o trajeto, o bandido ficava perguntando se ela era moradora de Guarapari. Tudo indica que ele queria entender se a mulher saberia dirigir pelas ruas da cidade.
"Quando virei a rua do lava a jato, em um ato de loucura joguei o carro lá. Assustei todo mundo, o dono de lá até achou que eu tinha perdido o freio, mas pedi para me ajudarem", lembrou a vítima.
Nesse momento, o criminoso saiu do carro dela e entrou em outro veículo, fugindo em seguida. O caso foi registrado na delegacia. A reportagem perguntou à Polícia Civil sobre o andamento das investigações. Se houver retorno, o texto será atualizado. 

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