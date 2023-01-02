Microempresária é sequestrada em Guarapari e joga carro para se salvar

Vítima conversou com a TV Gazeta, sem se identificar, e deu detalhes do crime Crédito: Wagner Martins

Uma microempresária de 42 anos viveu momentos de pânico no último domingo (1º), no Centro de Guarapari , na Grande Vitória , após sofrer um sequestro-relâmpago na saída de casa. Em meio ao desespero, ela jogou o carro dentro de um lava a jato para pedir socorro.

De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o caso aconteceu por volta das 15h30. A vítima seguiria para a casa da mãe quando o criminoso, armado, bateu no vidro do veículo, obrigando a vítima a abrir a porta.

"Fui rendida no meio da rua. Ele me forçou a ficar no carro, fechar os vidros e dirigir para ele, sempre com a arma apontada", revelou a microempresária em entrevista à TV Gazeta. Ela preferiu não se identificar.

Durante o trajeto, o bandido ficava perguntando se ela era moradora de Guarapari. Tudo indica que ele queria entender se a mulher saberia dirigir pelas ruas da cidade.

"Quando virei a rua do lava a jato, em um ato de loucura joguei o carro lá. Assustei todo mundo, o dono de lá até achou que eu tinha perdido o freio, mas pedi para me ajudarem", lembrou a vítima.