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Bairro Sapucaia

Jovem invade casa, agride morador e acaba baleado em Baixo Guandu

Segundo a PM, após invadir imóvel, jovem agrediu o dono da residência com uma foice; para se defender, homem pegou arma que estava no quarto dele e atirou contra o suspeito
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

03 jan 2023 às 10:26

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 10:26

Um jovem de 23 anos invadiu uma casa e acabou baleado pelo dono da residência na noite desta segunda-feira (2), no bairro Sapucaia, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o morador relatou aos policiais que o suspeito tinha a intenção de roubá-lo e chegou a usar uma foice que estava na entrada da casa para agredi-lo no braço. Ele disse que, para se defender, pegou uma arma que estava no quarto dele e atirou contra o rapaz – que foi atingido no ombro e socorrido para um pronto-socorro no município. 
A PM disse que foi acionada por equipe da unidade de saúde, onde o jovem deu entrada após ser baleado. O dono da residência também foi atendido no pronto-socorro com um ferimento no braço.
Para os militares, o homem contou que o jovem invadiu a residência dele exigindo sua carteira e dinheiro e depois pegou uma foice, que era utilizada para capinar o quintal da casa, e o atacou. Já o suspeito contou para a PM que teria ido até a casa cobrar uma dívida que o proprietário do imóvel devia por um trabalho de pintura.
Os policiais foram até a residência e apreenderam a arma utilizada, junto com cinco munições calibre 38. O dono da casa foi levado para a Delegacia Regional de Colatina. O suspeito precisou passar por cirurgia e foi levado ao Hospital Estadual Sílvio Avidos, onde ficou sob escolta policial.
Delegacia Regional de Colatina
Delegacia Regional de Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Polícia Civil foi procurada pela reportagem e informou, em nota, que "a vítima da tentativa de latrocínio, conduzida à Delegacia Regional de Colatina, foi autuada em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão".
Já em relação ao suspeito de 23 anos, também levado à Delegacia Regional de Colatina, a corporação afirmou que ele "foi ouvido e liberado após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento. O procedimento foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Baixo Guandu para melhor apuração dos fatos".

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