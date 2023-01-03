Jovem leva 8 tiros e morre após ser socorrido pelo pai em Baixo Guandu

Natan dos Santos Silva, de 19 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (3), no bairro Rosário II, em Baixo Guandu

A PM informou que testemunhas contaram aos militares que Natan ainda tentou correr após os primeiros disparos, mas acabou caindo às margens de uma rua. Os tiros o atingiram na cabeça, tórax, no ombro e na perna. O jovem foi socorrido pelo próprio pai e levado para um pronto-socorro no município, mas já chegou ao local sem vida.