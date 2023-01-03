Jovem leva 8 tiros e morre após ser socorrido pelo pai em Baixo Guandu

Um jovem de 19 anos foi assassinado com oito tiros na noite desta segunda-feira (3), no bairro Rosário II, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, Natan dos Santos Silva estava andando próximo a um bar quando um carro se aproximou e vários suspeitos saíram do veículo atirando contra ele.
A PM informou que testemunhas contaram aos militares que Natan ainda tentou correr após os primeiros disparos, mas acabou caindo às margens de uma rua. Os tiros o atingiram na cabeça, tórax, no ombro e na perna. O jovem foi socorrido pelo próprio pai e levado para um pronto-socorro no município, mas já chegou ao local sem vida.
Após o crime, os suspeitos fugiram do local e, de acordo com a PM, ninguém foi localizado e detido até o momento.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para informar mais detalhes sobre a ocorrência. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.