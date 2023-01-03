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Assassinato

Jovem leva 8 tiros e morre após ser socorrido pelo pai em Baixo Guandu

Natan dos Santos Silva, de 19 anos, estava andando próximo a um bar quando um carro se aproximou e vários suspeitos saíram do veículo atirando contra ele
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

03 jan 2023 às 08:34

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 08:34

Natan dos Santos Silva, de 19 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (3), no bairro Rosário II, em Baixo Guandu
Natan dos Santos Silva, de 19 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (3), no bairro Rosário II, em Baixo Guandu Crédito: Leitor | A Gazeta
Um jovem de 19 anos foi assassinado com oito tiros na noite desta segunda-feira (3), no bairro Rosário II, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, Natan dos Santos Silva estava andando próximo a um bar quando um carro se aproximou e vários suspeitos saíram do veículo atirando contra ele. 
A PM informou que testemunhas contaram aos militares que Natan ainda tentou correr após os primeiros disparos, mas acabou caindo às margens de uma rua. Os tiros o atingiram na cabeça, tórax, no ombro e na perna. O jovem foi socorrido pelo próprio pai e levado para um pronto-socorro no município, mas já chegou ao local sem vida.
Após o crime, os suspeitos fugiram do local e, de acordo com a PM, ninguém foi localizado e detido até o momento.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para informar mais detalhes sobre a ocorrência. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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