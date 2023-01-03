Polícia recupera 60 toneladas de fertilizantes desviadas do Porto de Capuaba

A Polícia Civil recuperou, na noite desta segunda-feira (2), uma carga de 60 toneladas de fertilizantes – avaliada em mais de R$ 500 mil – que havia sido furtada de dentro do Porto de Capuaba, em Vila Velha. O material foi encontrado em uma rua no bairro Village do Sol, em Guarapari. A apreensão foi realizada por policiais da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari.
De acordo com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a carga foi desviada do porto no último sábado (31) e quatro suspeitos de envolvimento no crime já foram identificados. A Polícia Civil também investiga se houve participação de trabalhadores do Porto de Capuaba.
Ainda segundo reportagem da TV Gazeta, policiais foram até o local onde a carga foi apreendida após receberem uma denúncia anônima de que homens haviam levado os fertilizantes para o bairro no último sábado (31). Segundo a polícia, os suspeitos estavam pagando moradores do bairro para ensacarem o fertilizante furtado. Parte da carga foi encontrada no chão, parte dentro de um caminhão e outra já ensacada, pronta para ser vendida.