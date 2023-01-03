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Carga de R$ 500 mil

Polícia recupera 60 toneladas de fertilizantes desviadas do Porto de Capuaba

Carga foi desviada no último sábado (31) e localizada em uma rua do bairro Village do Sol, em Guarapari; polícia já identificou quatro suspeitos do crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2023 às 07:10

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 07:10

Polícia recupera em Guarapari carga de 60 toneladas de fertilizantes desviada do Porto de Capuaba, em Vila Velha
Polícia recupera em Guarapari carga de 60 toneladas de fertilizantes desviada do Porto de Capuaba, em Vila Velha Crédito: Archimedis Patrício
A Polícia Civil recuperou, na noite desta segunda-feira (2), uma carga de 60 toneladas de fertilizantes – avaliada em mais de R$ 500 mil – que havia sido furtada de dentro do Porto de Capuaba, em Vila Velha. O material foi encontrado em uma rua no bairro Village do Sol, em Guarapari. A apreensão foi realizada por policiais da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari.
De acordo com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a carga foi desviada do porto no último sábado (31) e quatro suspeitos de envolvimento no crime já foram identificados. A Polícia Civil também investiga se houve participação de trabalhadores do Porto de Capuaba.
Ainda segundo reportagem da TV Gazeta, policiais foram até o local onde a carga foi apreendida após receberem uma denúncia anônima de que homens haviam levado os fertilizantes para o bairro no último sábado (31). Segundo a polícia, os suspeitos estavam pagando moradores do bairro para ensacarem o fertilizante furtado. Parte da carga foi encontrada no chão, parte dentro de um caminhão e outra já ensacada, pronta para ser vendida.

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