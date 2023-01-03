Polícia recupera 60 toneladas de fertilizantes desviadas do Porto de Capuaba

Polícia recupera em Guarapari carga de 60 toneladas de fertilizantes desviada do Porto de Capuaba, em Vila Velha Crédito: Archimedis Patrício

A Polícia Civil recuperou, na noite desta segunda-feira (2), uma carga de 60 toneladas de fertilizantes – avaliada em mais de R$ 500 mil – que havia sido furtada de dentro do Porto de Capuaba, em Vila Velha. O material foi encontrado em uma rua no bairro Village do Sol, em Guarapari. A apreensão foi realizada por policiais da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari.

De acordo com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a carga foi desviada do porto no último sábado (31) e quatro suspeitos de envolvimento no crime já foram identificados. A Polícia Civil também investiga se houve participação de trabalhadores do Porto de Capuaba.