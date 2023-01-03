(veja acima), e a boa notícia é que o animal, uma fêmea, está saudável e já foi até batizado. Um jacaré-de-papo-amarelo foi resgatado de dentro de um bueiro no bairro Novo Horizonte, na Serra , na tarde desta segunda-feira (2). A ação foi flagrada por populares, e a boa notícia é que o animal, uma fêmea, está saudável e já foi até batizado.

Quem aparece no vídeo manipulando o jacaré é o biólogo Fernando Paulino Alvarenga, do Projeto Caiman . Ele contou que uma moradora ligou para a instituição e a equipe foi até o local.

"Em dezembro nós resgatamos um nesse mesmo local. Como a galera já sabe que ali tem jacaré, as pessoas ficam olhando pela grade e viram que tinha um lá dentro novamente. Essa espécie é a única que acontece aqui no Espírito Santo e inclusive está ameaçada de extinção. Esse trabalho de resgate é importante para preservar a espécie. A gente pega, leva para nosso centro, faz exames e, se estiver tudo bem, a gente destina para a natureza", detalhou Fernando.

Your browser does not support the audio element. Jacaré é resgatado de dentro de bueiro na Serra; veja vídeo

O resgatado nesta segunda-feira é uma fêmea jovem, de aproximadamente 10 anos, e mede um metro e 10. "Ela está até acima do peso, super saudável. Foi batizada de Marina Silva, por conta da nossa nova ministra do Meio Ambiente. Deve ficar em observação por até três dias até que a gente libere", explicou o biólogo.

Jacaré resgatada na Serra foi batizada de Marina Silva, em homenagem a ministra do Governo Lula Crédito: Divulgação | Projeto Caiman

Segundo ele, é possível que Marina tenha vindo das lagoas que ficam dentro da ArcelorMittal Tubarão, um local de preservação. "Lá tem mais de 500 jacarés de todos os tamanhos, é o local onde há mais jacarés em todo o Estado. O maior inimigo dos jacarés-de-papo-amarelo é a caça. A população nesse local é estável porque não há acesso de pessoas", ressaltou.

De acordo com Fernando, cerca de 70 jacarés são encontrados pelas ruas da Grande Vitória por ano. Só em dezembro de 2022, 20 foram resgatados. Ainda segundo o biólogo, nessa época do ano é mais comum ver os animais "passeando" por aí porque é o período reprodutivo deles.

O que fazer ao achar um jacaré?

Ao encontrar um jacaré na rua, você pode ligar para o Projeto Caiman, no contato (27) 99902-2969. A Prefeitura da Serra também disponibilizou um canal para essas situações, pelos telefones (27) 3291-7435 e (27) 99951-2321.

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