Câmeras de segurança gravaram os momentos de terror que uma comerciante de 56 anos passou no último sábado (31), no bairro Olaria, em Guarapari . A vítima – cujo nome não será identificado – foi rendida e agredida por um criminoso, que simulou estar em busca de informações para invadir a casa dela.

Pelas imagens é possível ver que o homem aborda a mulher por volta das 7h, no meio da rua. Logo depois, rende a vítima e entra com ela dentro da casa. Nesse momento, os dois entram em uma briga corporal.

Já na varanda do imóvel, o criminoso aperta a boca e o nariz da vítima. Enquanto quase sufoca a comerciante, ele puxa o cordão e outras joias. A mulher tenta se soltar, mas o homem morde o rosto dela. O suspeito ainda obriga a vítima a ir para os fundos da casa, onde rouba joias da família.

Your browser does not support the audio element. Criminoso invade casa, agride moradora e rouba joias em Guarapari

Minutos após o roubo, a comerciante gravou um vídeo: "Gente, acabei de ser assaltada aqui na minha casa. O cara entrou, alto, de camisa azul. Me deu uma surra. Queria dinheiro. Conseguiu levar meus cordões, anéis e aliança que estava usando. Tomem cuidado", afirmou.

O suspeito de 30 anos foi preso nessa segunda-feira (1º) pela Polícia Civil do município. Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a polícia descobriu que o homem é quase vizinho da vítima – os dois moram a cerca de 800 metros de distância. Ele já tinha passagem por outros crimes, inclusive estupro.