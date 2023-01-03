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Momentos de terror

Criminoso invade casa, agride moradora e rouba joias em Guarapari

Caso ocorreu no bairro Olaria, em Guarapari, na manhã do último sábado (31). O suspeito de 30 anos foi preso e, segundo a polícia, morava perto da vítima
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

02 jan 2023 às 21:13

Publicado em 02 de Janeiro de 2023 às 21:13

Câmeras de segurança gravaram os momentos de terror que uma comerciante de 56 anos passou no último sábado (31), no bairro Olaria, em Guarapari. A vítima – cujo nome não será identificado – foi rendida e agredida por um criminoso, que simulou estar em busca de informações para invadir a casa dela.
Pelas imagens é possível ver que o homem aborda a mulher por volta das 7h, no meio da rua. Logo depois, rende a vítima e entra com ela dentro da casa. Nesse momento, os dois entram em uma briga corporal. 
Já na varanda do imóvel, o criminoso aperta a boca e o nariz da vítima. Enquanto quase sufoca a comerciante, ele puxa o cordão e outras joias. A mulher tenta se soltar, mas o homem morde o rosto dela. O suspeito ainda obriga a vítima a ir para os fundos da casa, onde rouba joias da família. 
Criminoso invade casa, agride moradora e rouba joias em Guarapari

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Minutos após o roubo, a comerciante gravou um vídeo: "Gente, acabei de ser assaltada aqui na minha casa. O cara entrou, alto, de camisa azul. Me deu uma surra. Queria dinheiro. Conseguiu levar meus cordões, anéis e aliança que estava usando. Tomem cuidado", afirmou.
O suspeito de 30 anos foi preso nessa segunda-feira (1º) pela Polícia Civil do município. Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a polícia descobriu que o homem é quase vizinho da vítima – os dois moram a cerca de 800 metros de distância. Ele já tinha passagem por outros crimes, inclusive estupro.
A Polícia Civil informou, por nota, que as diligências da DEIC de Guarapari estão em andamento "e assim que for finalizada disponibilizaremos as informações do procedimento que a delegada adotará como conduzido", destacou. 

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