Suspeito mata homem a facadas por ciúmes da companheira em Ecoporanga



Um suspeito matou um homem a facadas por ciúmes da companheira na tarde deste domingo (1), no distrito de Santa Luzia, em Ecoporanga , no Noroeste do Espírito Santo . De acordo com a Polícia Militar , a vítima estava na casa do casal e teria oferecido drogas para a mulher. Vendo a cena, o homem o atacou com golpes de faca. O autor do crime ainda arrastou o corpo para fora da casa e jogou em uma vala. A vítima não teve a identidade divulgada.

A companheira do suspeito informou para os policiais militares que os três estavam usando drogas dentro da casa. Em determinado momento, a vítima deu dinheiro para o companheiro dela comprar mais entorpecentes. O homem saiu da casa onde estava e ficou escondido atrás do imóvel, pois tinha ciúmes dela com o indivíduo, e quando viu o homem oferecendo mais drogas para a mulher, o atacou.

A vítima morreu no local. O suspeito enrolou o corpo em um cobertor, o arrastou para fora da casa, e jogou na vala, onde o cadáver foi encontrado. A mulher ainda disse para a PM que foi obrigada a lavar a cena do crime e ameaçada caso contasse para alguém o que tinha acontecido. O companheiro dele ainda pegou R$ 400 do bolso da vítima e comprou R$ 200 em drogas

Na manhã desta segunda-feira (2), ele foi até a casa da irmã e solicitou que ela chamasse um carro de aplicativo. A PM informou que o suspeito não foi localizado.

Polícia Civil informou que corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e liberado para os familiares.