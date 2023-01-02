Suspeito de assalto pula em rio e foge a nado em Cachoeiro; veja vídeo

Rio Itapemirim e fugiu a nado após ser abordado por agentes da Uma cena inusitada chamou a atenção de quem passava pelo Centro da cidade de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (2). Um homem, suspeito de ter assaltado uma mulher na região, pulou noe fugiu a nado após ser abordado por agentes da Polícia Militar

Moradores registraram imagens do momento da fuga do suspeito (veja vídeo acima). Nas imagens é possível ouvir tiros disparados na água para tentar impedir a fuga. No entanto, o indivíduo conseguiu escapar e, segundo a polícia, ainda não foi localizado.

A Polícia Militar informou que uma equipe estava fazendo uma ação preventiva no Centro de Cachoeiro de Itapemirim quando se deparou com uma mulher, que contou aos policiais que havia sido roubada por dois criminosos havia poucos minutos.

Segundo a PM, um dos suspeitos foi perseguido, mas utilizou a tubulação do sistema de tratamento de esgoto para fugir e, em seguida, mergulhou no Rio Itapemirim. Viaturas da Guarda Civil Municipal que passavam pelo local também passaram a fazer buscas na região.

De acordo com a Polícia Militar, os criminosos roubaram da vítima uma bolsa contendo R$ 1 mil e os documentos pessoais da mulher. Ela foi orientada a registrar ocorrência sobre o roubo em uma delegacia.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil respondeu que não localizaram nenhum registro referente ao fato e orientou que a vítima registre a ocorrência. "Ela pode comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, para que a corporação tome ciência do caso e inicie as investigações", disse a corporação, em nota.