Distribuidora de bebidas e casas são arrombadas em Linhares e Colatina

O ano de 2023 começou com prejuízo para alguns moradores em municípios do Norte e do Noroeste do Estado. Em Linhares, no bairro Novo Horizonte, uma distribuidora de bebidas foi arrombada e furtada na madrugada desta segunda-feira (2). Em Colatina, pelo menos três casas foram furtadas durante o fim de semana.

A porta de vidro da distribuidora foi quebrada pelo suspeito. Em um vídeo é possível ver como ficou o local após o arrombamento. Segundo o proprietário, foram levados nove pacotes de cigarro, um xampu e um desodorante. O prejuízo devido à porta danificada foi de cerca de R$ 2 mil.

Para a reportagem da TV Gazeta Norte, o dono da distribuidora afirmou que vai registrar o Boletim de Ocorrência na Polícia Civil.

Casas furtadas em Colatina

Segundo a Polícia Militar, o dono da casa, que estava em outra cidade, foi notificado que o alarme da residência disparou e pediu que amigos fossem verificar. Imagens de uma câmera de segurança, flagraram o momento em que três amigos chegam ao local de carro, se depararam com os assaltantes armados e são agredidos por eles.

Os criminosos fugiram do local levando dois notebooks, uma central de alarme, e duas câmeras de segurança, e ainda a carteira de uma das vítimas que foi agredida. A PM fez buscas, mas os suspeitos não foram localizados.

Na noite deste domingo (1º), uma família voltou para casa, no bairro Brisa do Vale, após as comemorações de ano novo e se depararam com a residência arrombada. O dono da casa informou para a PM que foram levados uma televisão, um violão, um relógio, e perfumes.