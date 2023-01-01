Dupla furta casa e agride amigos que foram verificar alarme em Colatina

Suspeitos furtam casa e agridem amigos que foram verificar alarme em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta

Dois homens invadiram e furtaram uma casa na noite deste sábado (31) no bairro Marista, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o dono da casa, que estava em outra cidade, foi notificado que o alarme da residência disparou e pediu que amigos fossem verificar. Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que os três amigos chegam ao local de carro, se depararam com os assaltantes armados e são agredidos por eles.

Nas imagens (veja vídeo abaixo) é possível ver que uma das vítimas, que já estava fora do veículo, deita no chão próximo a um matagal, enquanto os suspeitos apontam as armas para os outros dois homens, que saem de dentro do carro e são agredidos com chutes.

Para a PM, as vítimas contaram que os suspeitos gritavam para que eles corressem em direção ao terreno baldio, caso contrário, eles atirariam. Os amigos não conseguiram identificar os suspeitos, apenas que um deles era magro e estava com uma mochila de delivery.

Os criminosos fugiram do local levando dois notebooks, uma central de alarme, e duas câmeras de segurança, e ainda a carteira de uma das vítimas que foi agredida. A PM fez buscas, mas os suspeitos não foram localizados.

A Polícia Civil informou que, em casos em que não há detidos em flagrante, como este, a vítima deve registrar o fato para que a polícia tome ciência do caso e inicie as investigações.