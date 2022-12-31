Professora morre atropelada na zona rural de Sooretama

Elisângela dava aulas de Língua Portuguesa na rede pública, em duas escolas: na estadual Cândido Portinari e na municipal do Chumbado, ambas na zona rural de Sooretama.

O motorista da caminhonete informou para a Polícia Militar que seguia pela via, quando outro veículo fez uma ultrapassagem em um movimento repentino, fazendo com que ele fizesse um movimento brusco para desviar. Ao voltar para sua pista, ainda sem o controle da direção, acabou atingindo a mulher e o adolescente.