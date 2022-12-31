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Tragédia na estrada

Professora morre atropelada na zona rural de Sooretama

Elisângela Fragoso dava aulas de Língua Portuguesa em duas escolas do município do Norte do Estado

Publicado em 31 de Dezembro de 2022 às 18:40

André Afonso

André Afonso

Publicado em 

31 dez 2022 às 18:40
Professora Elisângela Falcão Fragoso morreu atropelada na zona rural de Sooretama
A professora Elisângela Fragoso morreu atropelada na zona rural de Sooretama Crédito: Instagram/Reprodução
Uma professora de 43 anos morreu após ser atropelada neste sábado (31), na estrada do Chumbado, na zona rural de Sooretama, no norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar, Elisângela Falcão Fragoso e o filho, um adolescente de 15 anos, seguiam em bicicletas na pista sem acostamento, quando foram atingidos por uma caminhonete. A professora não resistiu e morreu no local. O adolescente foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Elisângela dava aulas de Língua Portuguesa na rede pública, em duas escolas: na estadual Cândido Portinari e na municipal do Chumbado, ambas na zona rural de Sooretama. 
O motorista da caminhonete informou para a Polícia Militar que seguia pela via, quando outro veículo fez uma ultrapassagem em um movimento repentino, fazendo com que ele fizesse um movimento brusco para desviar. Ao voltar para sua pista, ainda sem o controle da direção, acabou atingindo a mulher e o adolescente.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada por volta das 9h30 e constatou o óbito da professora no local do atropelamento. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
O condutor fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. A PC informou que o motorista foi encaminhado à 16ª Delegacia Regional de Linhares.

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atropelamento Polícia Civil Sooretama trânsito Morte
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