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Violência

Sargento da PM é baleado em ação no Morro do Alagoano, em Vitória

Após disparos contra os policiais, guarnições da PM realizam operação no bairro, chamada de saturação, para prender o autor dos tiros

Publicado em 31 de Dezembro de 2022 às 18:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2022 às 18:05
Um sargento da Polícia Militar foi baleado na tarde deste sábado (31) durante patrulhamento de rotina que estava sendo realizado próximo ao campo do Morro do Alagoano, em Vitória. O disparo atingiu a perna do militar, que foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas.
Os policiais faziam o patrulhamento em uma viatura, na região, quando avistaram algumas pessoas em atitudes suspeitas. Ao perceberem a presença dos militares, os suspeitos efetuaram vários disparos contra os PMs.
Os PMs reagiram e, durante o confronto armado, o sargento Gilson Augusto Campos Defendente foi alvejado por um disparo na perna esquerda, sendo socorrido para o HEUE. Ele passou por uma pequena cirurgia e teve alta no início da noite.
Sargento foi atingido por tiro na perna durante patrulhamento no Morro do Alagoano, em Vitória
Sargento passou por cirurgia após ser atingido por tiro na perna esquerda Crédito: Fabrício Christ/TV Gazeta
Em entrevista ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o sargento disse que o suspeito estava em um beco do Alagoano e, depois apontar a arma para trás, começou a atirar em direção à guarnição. Minutos depois, o policial afirma que começou a sentir uma ardência na perna e percebeu que havia levado um tiro. Ele relatou ainda ter evitado provocar um tiroteio em função da presença no local de muitos moradores, que poderiam ser atingidos pelos disparos.
Na sequência, outras viaturas da PM, com o apoio de aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), passaram a fazer uma operação de saturação na região para prender os criminosos que realizaram os disparos.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE), que apura confrontos com agentes do Estado. Segundo a corporação, não houve detidos nem material apreendido neste caso.
"A população pode denunciar por meio do Disque-denúncia (181) ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado. O anonimato é garantido", reforçou.

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