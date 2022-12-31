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Motoboy é rendido e tem moto roubada após fazer entrega em Colatina

Vítima também teve um celular roubado pelo suspeito; crime ocorreu no bairro São Silvano

Publicado em 31 de Dezembro de 2022 às 13:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2022 às 13:33
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Viatura da Polícia Civil: suspeito do crime ainda não foi encontrado Crédito: Carlos Alberto Silva
Um entregador teve a motocicleta roubada enquanto trabalhava na noite de sexta-feira (30), em Colatina, no Noroeste do Estado. A vítima foi abordada após fazer uma entrega no bairro São Silvano, tendo a moto e o celular levados pelo suspeito, que não foi encontrado pela polícia.
Ao abordar o entregador, o suspeito também teria exigido um valor em dinheiro da vítima, que não contava com notas em espécie. Policiais chegaram a fazer buscas na região, na tentativa de localizar o suspeito, mas não o encontraram. Um boletim de ocorrência  foi registrado pela Polícia Civil.

Moto furtada

Na madrugada deste sábado (31), a Polícia Militar também registrou o furto de uma moto no bairro Santo Antônio. 
De acordo com a PM, a vítima informou que estava dormindo quando ouviu um barulho estranho em frente a sua residência. Ao sair para verificar, deparou-se com um indivíduo levando sua motocicleta, que ficava estacionada no local. Outro suspeito empurrava mais uma moto furtada.

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