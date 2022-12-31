Motoboy é rendido e tem moto roubada após fazer entrega em Colatina

Um entregador teve a motocicleta roubada enquanto trabalhava na noite de sexta-feira (30), em Colatina, no Noroeste do Estado. A vítima foi abordada após fazer uma entrega no bairro São Silvano, tendo a moto e o celular levados pelo suspeito, que não foi encontrado pela polícia.
Ao abordar o entregador, o suspeito também teria exigido um valor em dinheiro da vítima, que não contava com notas em espécie. Policiais chegaram a fazer buscas na região, na tentativa de localizar o suspeito, mas não o encontraram. Um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Civil.
Moto furtada
Na madrugada deste sábado (31), a Polícia Militar também registrou o furto de uma moto no bairro Santo Antônio.
De acordo com a PM, a vítima informou que estava dormindo quando ouviu um barulho estranho em frente a sua residência. Ao sair para verificar, deparou-se com um indivíduo levando sua motocicleta, que ficava estacionada no local. Outro suspeito empurrava mais uma moto furtada.