Motoboy é rendido e tem moto roubada após fazer entrega em Colatina

Na madrugada deste sábado (31), a Polícia Militar também registrou o furto de uma moto no bairro Santo Antônio.

De acordo com a PM, a vítima informou que estava dormindo quando ouviu um barulho estranho em frente a sua residência. Ao sair para verificar, deparou-se com um indivíduo levando sua motocicleta, que ficava estacionada no local. Outro suspeito empurrava mais uma moto furtada.