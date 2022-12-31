Homem morre após confronto com a PM em Cachoeiro de Itapemirim

Uma das facas com a qual um homem ameaçava pessoas em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgaçã/PM

Um homem morreu após confronto com a polícia em Cachoeiro de Itapemirim , na madrugada deste sábado (31). De acordo com a Polícia Militar, o cerco foi montado após o indivíduo ameaçar pessoas com uma faca nas ruas do bairro Gilberto Machado e resistir à prisão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer o suspeito, mas ele não resistiu.

De acordo com a Polícia Militar, o homem portava duas facas e ameaçava pessoas que passavam perto de dois postos de gasolina do Bairro Gilberto Machado. Após ser cercado pelos policiais, o suspeito tentou fugir e chegou a atacar a guarnição.

“Durante as tentativas de negociação para que o indivíduo se rendesse, ele desobedeceu todas as ordens, em surto, totalmente agressivo. Em determinado momento, o homem partiu pra cima da equipe com a faca empunhada, sendo alvejado pela PM que revidou a fim de repelir o iminente risco”, informa a nota da Polícia Militar.

Segundo a PMES, o Samu chegou a ser acionado para socorro, mas o homem teve o óbito confirmado no local do fato. A perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.

A PCES informou que o caso foi registrado como homicídio em confronto com agente do Estado e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim.

“O corpo do suspeito foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. As armas brancas foram apreendidas e entregues na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim”, informa a PCES.