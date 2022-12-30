Operação prende jovem suspeita de chefiar tráfico em bairro de Vila Velha

Material apreendido em casa onde foi encontrada suspeita de chefiar tráfico em bairro de Vila Velha Crédito: Divulgação/PC

Uma jovem de 23 anos apontada pela polícia como chefe do tráfico de drogas do bairro Balneário Ponta da Fruta foi presa nesta sexta-feira (30) pela equipe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Durante a ação os policiais apreenderam três armas, munições e drogas.

A operação foi realizada após várias denúncias recebidas pela polícia informando que um indivíduo estaria no bairro portando armas de fogo efetuando disparos em via pública, com o intuito de intimidar os moradores.

No local, a equipe avistou dois indivíduos em atitude suspeita, um na frente de um bar e outro sentado na frente de uma residência manuseando uma arma. Segundo a polícia, ao perceber a presença da equipe da DHPP, os indivíduos fugiram. Um foi em direção a uma área de mata, não sendo possível alcançá-lo. O outro, que estava armado, correu em sentido contrário pulando vários muros de residências, sendo uma delas a do suspeito que estava atirando, mas não foi localizado.

“Chamamos pelos moradores de uma dessas residências que o suspeito armado pulou o muro e fomos atendidos por um homem que franqueou a entrada da equipe. Ao ser indagado se ele teria em seu poder ou se estaria guardando algum ilícito para traficantes da região, ele respondeu negativamente e nada foi encontrado no quintal ou na residência”, explicou o delegado-adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha, Christian Waichert.

Ao retornar, a equipe avistou uma mulher saindo do interior da residência ao lado, no mesmo local onde os dois indivíduos foram vistos inicialmente. “Conversamos com a mulher e ela nos disse que não morava na residência e foi ali à procura do namorado dela, mas ele não estava em casa. Diante da suspeita que o rapaz armado poderia estar nesta casa, foi realizado buscas, sendo possível observar em cima de um colchão no chão vários pinos de cor preta que comumente são utilizados para acondicionar cocaína”, disse o delegado Christian Waichert

De acordo com a polícia, diante da situação de flagrante, a equipe entrou na casa e, além dos pinos de cocaína, em um dos quartos, foi encontrado crack e uma mochila com armas de fogo, pistolas, carregadores de pistola e várias munições. “Na casa, também foram encontrados objetos e documentos pessoais da mulher, dando indícios de que ela também residia na casa. Por esse motivo, ela foi presa em flagrante delito”, acrescentou o delegado.

A jovem foi conduzida à sede da DHPP Vila Velha para os procedimentos de praxe. “A mulher já tem passagem na polícia por homicídio e é apontada com líder do tráfico de drogas da região”, informou Waichert