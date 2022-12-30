Dois homens são encontrados mortos após tiroteio em Vitória

Dois homens foram encontrados mortos em uma rua do bairro Romão, em Vitória. Os corpos foram achados após um tiroteio ouvido na região, no início da tarde da quinta-feira (29). Segundo a Polícia Militar, as vítimas ainda não foram identificadas, nem os suspeitos dos crimes foram detidos até o momento.
Em nota, a PM informou que foi acionada “para verificar informações de que diversos disparos de arma de fogo teriam sido ouvidos por populares no bairro Romão”. “Durante o patrulhamento, os policiais localizaram dois homens alvejados caídos em via pública, já em óbito”, afirmou.
Já a Polícia Civil afirmou que as investigações e ações da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória estão em andamento e “até o momento nenhum suspeito foi detido”. A PC reforçou que “a população pode ajudar por meio do Disque-Denúncia (181)”, de forma gratuita e anônima.
Outro tiroteio
Durante a madrugada desta sexta-feira (30), moradores da região do Centro de Vitória passaram por mais um momento de insegurança e medo. Por volta das 2h, eles acordaram com sons de tiros, que só pararam depois de cerca de 40 minutos. Vídeos feitos por leitores de A Gazeta mostram o barulho.
A Polícia Militar revelou que esteve no local após ser acionada por causa de tiros no Morro do Cabral. “Segundo informações passadas à equipe, um carro passou e efetuou vários disparos na região. Os policiais mantiveram patrulhamento reforçado, mas ninguém foi detido. Não há relato de feridos”, detalhou.