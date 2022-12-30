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Insegurança

Dois homens são encontrados mortos após tiroteio em Vitória

Corpos estavam caídos em rua do bairro Romão, na tarde da quinta-feira (29); Polícia Civil investiga o caso, mas ninguém foi preso até o momento

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 16:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2022 às 16:28
Dois homens foram encontrados mortos em uma rua do bairro Romão, em Vitória. Os corpos foram achados após um tiroteio ouvido na região, no início da tarde da quinta-feira (29). Segundo a Polícia Militar, as vítimas ainda não foram identificadas, nem os suspeitos dos crimes foram detidos até o momento.
Em nota, a PM informou que foi acionada “para verificar informações de que diversos disparos de arma de fogo teriam sido ouvidos por populares no bairro Romão”. “Durante o patrulhamento, os policiais localizaram dois homens alvejados caídos em via pública, já em óbito”, afirmou.
Já a Polícia Civil  afirmou que as investigações e ações da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória estão em andamento e “até o momento nenhum suspeito foi detido”. A PC reforçou que “a população pode ajudar por meio do Disque-Denúncia (181)”, de forma gratuita e anônima.

Outro tiroteio

Durante a madrugada desta sexta-feira (30), moradores da região do Centro de Vitória passaram por mais um momento de insegurança e medo. Por volta das 2h, eles acordaram com sons de tiros, que só pararam depois de cerca de 40 minutos. Vídeos feitos por leitores de A Gazeta mostram o barulho.
A Polícia Militar revelou que esteve no local após ser acionada por causa de tiros no Morro do Cabral. “Segundo informações passadas à equipe, um carro passou e efetuou vários disparos na região. Os policiais mantiveram patrulhamento reforçado, mas ninguém foi detido. Não há relato de feridos”, detalhou.

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