Dois homens são encontrados mortos após tiroteio em Vitória

Em nota, a PM informou que foi acionada “para verificar informações de que diversos disparos de arma de fogo teriam sido ouvidos por populares no bairro Romão”. “Durante o patrulhamento, os policiais localizaram dois homens alvejados caídos em via pública, já em óbito”, afirmou.

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A Polícia Militar revelou que esteve no local após ser acionada por causa de tiros no Morro do Cabral. “Segundo informações passadas à equipe, um carro passou e efetuou vários disparos na região. Os policiais mantiveram patrulhamento reforçado, mas ninguém foi detido. Não há relato de feridos”, detalhou.