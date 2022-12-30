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Desespero

Madrugada de tiroteio e tensão assusta moradores do Centro de Vitória

Os disparos, que começaram por volta das 2h, duraram cerca de 40 minutos e puderam ser ouvidos em vários bairros

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 09:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2022 às 09:28
Os moradores de alguns bairros na região do Centro de Vitória acordaram na madrugada desta sexta-feira (30) com o forte barulho de um tiroteio. Os disparos, que começaram por volta das 2 horas, duraram cerca de 40 minutos. Registros feitos por quem vive na região e enviados para a TV Gazeta mostram os momentos de tensão vividos na madrugada.
Por nota a Polícia Militar informou que foi acionada por moradores que relataram a ocorrência de tiros no Morro do Cabral. “As equipes foram até a região e, segundo informações, um carro teria passado e efetuado disparos no local. Os policiais mantiveram patrulhamento reforçado, mas ninguém foi encontrado. Sem relato de feridos”, informou a PM em nota.

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