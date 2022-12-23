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No meio da tarde

Homem é morto e outros dois ficam feridos durante tiroteio em Vitória

O caso aconteceu nesta quinta-feira (22). Uma das vítimas dos disparos contou à polícia que havia ido ao bairro em busca de um notebook furtado horas antes em uma oficina

Publicado em 23 de Dezembro de 2022 às 10:20

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

23 dez 2022 às 10:20
Um homem, de 41 anos, foi assassinado e outras duas pessoas ficaram feridas em um ataque na região do bairro Gurigica, em Vitória. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (22). A vítima foi identificada como Darcy Dias Sobrinho. 
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, por volta das 15h30, policiais foram acionados até a praça do bairro Gurigica, localizada na rua Desembargador Gilson Mendonça, em razão de vários disparos de arma de fogo na região.
No local, os policiais encontraram Darcy Dias caído no chão e ferido na cabeça. Uma ambulância do Samu chegou ao local e constatou a morte do homem.
Enquanto atendia a ocorrência de homicídio, os policiais foram informados por moradores que outra vítima estava dentro de um comércio. O homem, que havia sido baleado no abdômen e ma perna direita, estava consciente e não soube dizer a autoria dos disparos, mas relatou estar na companhia de amigos do trabalho, na tentativa de localizar um notebook que havia sido furtado horas antes em uma oficina. Neste momento, foram surpreendidos por homens armados em motocicletas que efetuaram disparos.
No boletim de ocorrência, os policiais relataram que o homem se mostrou bastante confuso ao relatar as informações. Por conta dos ferimentos, ele foi levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
Ainda enquanto aguardavam a chegada da perícia da Polícia Civil, os policiais foram informados que uma terceira vítima havia dado entrada em um hospital particular próximo da região.
De acordo com os militares, o furto do notebook foi confirmado e a polícia acredita que as vítimas foram tentar, por meios próprios, recuperar o objeto e encontrar o autor do furto. A polícia não descarta relação entre os casos.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
Três pessoas foram baleadas, sendo que uma foi a óbito. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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