Vídeo: tiroteio em Boa Vista I assusta moradores de Vila Velha

Criminosos atirando em cima de telhados e no meio da rua: essa cena aterrorizante foi registrada no início da tarde deste domingo (11), em plena luz do dia, e assustou moradores do bairro Boa Vista I, em Vila Velha. Vídeos recebidos pela TV Gazeta também mostram algumas pessoas correndo e os suspeitos fugindo em um carro.
Acionada, a Polícia Militar informou que esteve no local “para averiguar informações sobre disparos de arma de fogo na região”, por volta das 13h40. Durante as buscas, os policiais até se depararam com dois indivíduos em atitude suspeita, mas eles conseguiram escapar. Apenas uma arma com cinco munições acabou apreendida.
“Depois, os militares localizaram um carro que, possivelmente, teria sido utilizado pelos criminosos durante o tiroteio, mas nenhum suspeito foi encontrado”, detalhou. Ainda segundo a PM, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional de Vila Velha, que fica no bairro Jaburuna.
Em nota, a Polícia Civil afirmou que "a ocorrência foi entregue sem conduzidos, e a arma apreendida será encaminhada para o setor de balística do Departamento de Criminalística, junto com as munições".