Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Insegurança

Vídeo: tiroteio em Boa Vista I assusta moradores de Vila Velha

Troca de tiros aconteceu no início da tarde deste domingo (11); polícia apreendeu arma e munições, mas nenhum suspeito foi preso durante as buscas

Publicado em 11 de Dezembro de 2022 às 20:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2022 às 20:09
Criminosos atirando em cima de telhados e no meio da rua: essa cena aterrorizante foi registrada no início da tarde deste domingo (11), em plena luz do dia, e assustou moradores do bairro Boa Vista I, em Vila Velha. Vídeos recebidos pela TV Gazeta também mostram algumas pessoas correndo e os suspeitos fugindo em um carro.
Acionada, a Polícia Militar informou que esteve no local “para averiguar informações sobre disparos de arma de fogo na região”, por volta das 13h40. Durante as buscas, os policiais até se depararam com dois indivíduos em atitude suspeita, mas eles conseguiram escapar. Apenas uma arma com cinco munições acabou apreendida.
“Depois, os militares localizaram um carro que, possivelmente, teria sido utilizado pelos criminosos durante o tiroteio, mas nenhum suspeito foi encontrado”, detalhou. Ainda segundo a PM, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional de Vila Velha, que fica no bairro Jaburuna.
Em nota, a Polícia Civil afirmou que "a ocorrência foi entregue sem conduzidos, e a arma apreendida será encaminhada para o setor de balística do Departamento de Criminalística, junto com as munições".

Veja Também

Homens armados atiram em jovem em rua de Vila Velha

Homem é executado no meio da rua na Favelinha do Ibes, em Vila Velha

Briga de faca em bar de Pinheiros termina com dois mortos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados