Homem é executado no meio da rua na Favelinha do Ibes, em Vila Velha

Favelinha do Ibes: local é alvo de vários crimes desde setembro Crédito: Paulo Cordeiro

Um homem foi executado no meio da rua na tarde deste sábado (10) na região conhecida como Favelinha do Ibes, na divisa entre os bairros Ibes e Jardim Guadalajara, em Vila Velha. A região vive uma escalada da violência nas últimas semanas, com vários ataques armados e assassinatos.

Na ocorrência deste sábado, de acordo informações da Polícia Militar, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo por volta das 13h20. O homem não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local. A identidade da vítima assassinado não foi divulgada.

No local, ninguém soube informar sobre autoria e motivação do crime durante o atendimento da ocorrência pela PM. Até o momento nenhum suspeito foi detido.

A equipe da Polícia Civil foi acionada para periciar o local do crime e recolhimento do corpo, que foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e liberado para os familiares. Segundo a PC, somente após a finalização das diligências pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que ainda estão em andamento, será possível ter mais informações do caso.

Onda de crime na Favelinha do Ibes

A Favelinha do Ibes é uma região na divisa entre os bairros Ibes e Jardim Guadalajara, em Vila Velha. Nos últimos meses, o local tem sido palco de episódios de violência, com ataques armados, mortes e tráfico de drogas.

No mês de outubro, por exemplo, bandidos atiraram mais de 40 vezes em direção a uma mulher . Pelo menos quatro criminosos participaram do ataque na ocasião. De acordo com a polícia, a mulher baleada era o alvo dos suspeitos.

O criminoso comandava a venda de drogas nos bairros Ibes, em partes de Itapuã e Boa Vista. Ele foi preso em uma operação no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, em uma grande operação policial que terminou com mais de 20 suspeitos presos

Para a polícia, toda a tensão que envolve ataques na região busca a hegemonia do tráfico na Favelinha do Ibes.