Homem é executado no meio da rua na Favelinha do Ibes, em Vila Velha

Um homem foi executado no meio da rua na tarde deste sábado (10) na região conhecida como Favelinha do Ibes, na divisa entre os bairros Ibes e Jardim Guadalajara, em Vila Velha. A região vive uma escalada da violência nas últimas semanas, com vários ataques armados e assassinatos.
Na ocorrência deste sábado, de acordo informações da Polícia Militar, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo por volta das 13h20. O homem não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local. A identidade da vítima assassinado não foi divulgada.
No local, ninguém soube informar sobre autoria e motivação do crime durante o atendimento da ocorrência pela PM. Até o momento nenhum suspeito foi detido.
A equipe da Polícia Civil foi acionada para periciar o local do crime e recolhimento do corpo, que foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e liberado para os familiares. Segundo a PC, somente após a finalização das diligências pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que ainda estão em andamento, será possível ter mais informações do caso.
Onda de crime na Favelinha do Ibes
A Favelinha do Ibes é uma região na divisa entre os bairros Ibes e Jardim Guadalajara, em Vila Velha. Nos últimos meses, o local tem sido palco de episódios de violência, com ataques armados, mortes e tráfico de drogas.
No mês de outubro, por exemplo, bandidos atiraram mais de 40 vezes em direção a uma mulher. Pelo menos quatro criminosos participaram do ataque na ocasião. De acordo com a polícia, a mulher baleada era o alvo dos suspeitos.
Conforme as investigações da Polícia Civil e do setor de inteligência da Polícia Militar, traficantes de grupos rivais ao da Favelinha do Ibes podem ter planejado mais investidas na região após a fuga e posterior prisão de Luan Resende Buarque, o Luanzinho, em setembro de 2022.
O criminoso comandava a venda de drogas nos bairros Ibes, em partes de Itapuã e Boa Vista. Ele foi preso em uma operação no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, em uma grande operação policial que terminou com mais de 20 suspeitos presos
Para a polícia, toda a tensão que envolve ataques na região busca a hegemonia do tráfico na Favelinha do Ibes.
Tem um motivo para a Favelinha do Ibes ser tão visada pelas organizações criminosas: a região é altamente lucrativa para o tráfico de drogas.
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