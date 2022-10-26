Bandidos atiram mais de 40 vezes contra mulher em Vila Velha

Tiroteio é registrado em Jardim Guadalajara, em Vila Velha Crédito: Oliveira Alves

Uma mulher de 24 anos foi baleada na manhã desta quarta-feira (26) no bairro Jardim Guadalajara, em Vila Velha. No local, moradores relataram ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, que mais de 40 tiros foram disparados contra a vítima, e três a atingiram. Quatro homens seriam os responsáveis pelo ataque.

A Polícia Militar disse, em nota, que na manhã desta quarta-feira o Ciodes recebeu a informação de que disparos de arma de fogo teriam sido efetuados na região. No local, militares localizaram a mulher, que relatou que estava usando drogas na Favelinha do Ibes "quando um carro, com indivíduos a bordo, efetuaram os disparos contra ela e fugiram", informou a corporação.

Segundo a PM, a mulher de 24 anos foi socorrida por populares para um hospital no município e, posteriormente, transferida para outra unidade hospitalar, também na cidade – o nome do local não está sendo divulgado para segurança da vítima.

Testemunhas que não quiseram se identificar também contaram à reportagem que os criminosos chegaram à região em um carro na região e começaram a disparar contra a vítima. A Polícia Militar afirmou que o veículo envolvido no fato foi localizado no bairro Boa Vista. Durante a fuga, os suspeitos roubaram outro carro.

"Eu saí de casa por volta de 6h30, 6h40 da manhã. Deixei a minha esposa por volta de 7h da manhã no trabalho dela. Quando fui dar um beijo de despedida, ela nem tinha saído do carro ainda, eles chegaram e enquadraram a gente. Eles pararam o carro que estavam do outro lado da rua, e um deles saiu, veio apontando a arma para mim, não deu tempo de pegar nada. Um outro rapaz disse 'fica tranquilo, você vai achar o seu carro' e foram embora", disse o dono do carro roubado, um mecânico que não quis se identificar.

O mecânico contou ainda que o veículo roubado tinha rastreador e foi encontrado cerca de 15 minutos após o roubo. O primeiro veículo abandonado pelos suspeitos foi periciado pela polícia e não tinha restrição de furto e roubo. Dentro dele, havia uma touca ninja.