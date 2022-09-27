Traficante foragido do ES é preso em operação no Complexo da Maré, no RJ

O chefe do tráfico de várias áreas de Vila Velha foi preso durante uma operação da polícia do Rio de Janeiro no Complexo da Maré, Zona Norte carioca, nesta segunda-feira (26). Luan Resende Buarque, o Luanzinho, está entre os 26 capturados na ação, que também deixou cinco mortos.
A prisão foi confirmada pela Polícia Civil do Espírito Santo. "O indivíduo havia sido preso em junho de 2021, em operação da CORE-PCES, em conjunto com a polícia carioca, no mesmo local, porém, obteve benefício da liberdade provisória em dezembro do mesmo ano", informou a corporação.
Luan é apontado como chefe do tráfico de Ibes, parte de Itapuã e Boa Vista. Além disso, atuava em Jaburuna e era um dos principais alvos da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, já que é investigado por homicídios nos locais onde tinha influência.
Segundo a PC, ele vai ser recambiado ao sistema penitenciário do Espírito Santo, por decisão judicial.
De acordo com a Secretaria Estadual da Justiça (Sejus) do Espírito Santo, Luan tem registros de entradas e saídas da cadeia no Estado no período de setembro de 2010 a maio de 2016.
OPERAÇÃO NO RJ TEVE CINCO MORTOS
As polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro fizeram uma operação conjunta no Complexo de Favelas da Maré nesta segunda, segundo eles, para conter "tentativas de investidas de uma facção criminosa contra outra nesta região".
Na ação, houve 26 presos, apreensão de sete fuzis, oito pistolas, uma réplica de arma de pressão/ar comprimido, uma granada, aproximadamente uma tonelada de maconha e 50 pés de maconha, 48 frascos de lança-perfume, além de 20 carros e motocicletas roubados recuperados.
Cinco pessoas ficaram feridas e não resistiram. De acordo com a Polícia Militar, os mortos seriam suspeitos de participar do confronto.
Pessoas que passavam pelas linhas Vermelha e Amarela, principais vias que cortam a região, precisaram descer de seus veículos e deitarem no chão, com medo de serem atingidas pelos tiros que cortavam a área. Segundo a polícia, o trânsito no local foi interrompido em períodos da manhã e da tarde.