Homem é assassinado com seis tiros na cabeça em Vila Velha

Homem foi morto com seis tiros na cabeça e o caso será investigado pela DHPP de Vila Velha

A corporação explicou que agentes foram acionados para atender a uma ocorrência de homicídio no bairro Ibes. Chegando ao local, os policiais encontraram o homem já morto no chão e observaram que o carro dele também tinha sido atingido.