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Bairro Ibes

Homem é assassinado com seis tiros na cabeça em Vila Velha

De acordo com a Polícia Militar, o carro da vítima, morta na madrugada desta quarta-feira (1), também foi atingido por disparos

Publicado em 01 de Junho de 2022 às 10:20

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

01 jun 2022 às 10:20
Viatura da Polícia Civil - DHPP de Vila Velha
Homem foi morto com seis tiros na cabeça e o caso será investigado pela DHPP de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 34 anos foi morto com seis tiros na cabeça na área conhecida como "Favelinha" do bairro Ibes, em Vila Velha, na madrugada desta quarta-feira (1). De acordo com a Polícia Militar, o carro da vítima também foi atingido por disparos. Nenhum suspeito foi detido.
A corporação explicou que agentes foram acionados para atender a uma ocorrência de homicídio no bairro Ibes. Chegando ao local, os policiais encontraram o homem já morto no chão e observaram que o carro dele também tinha sido atingido. 
Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. "A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", comunica a polícia.

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