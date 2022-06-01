Homem é assassinado com seis tiros na cabeça em Vila Velha

Um homem de 34 anos foi morto com seis tiros na cabeça na área conhecida como "Favelinha" do bairro Ibes, em Vila Velha, na madrugada desta quarta-feira (1). De acordo com a Polícia Militar, o carro da vítima também foi atingido por disparos. Nenhum suspeito foi detido.
A corporação explicou que agentes foram acionados para atender a uma ocorrência de homicídio no bairro Ibes. Chegando ao local, os policiais encontraram o homem já morto no chão e observaram que o carro dele também tinha sido atingido.
A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. "A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", comunica a polícia.