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Em Vila Velha

Bandidos invadem casa, matam mulher e ferem dois na 'Favelinha do Ibes'

Testemunhas contaram à PM que três homens entraram atirando em residência frequentada por usuário de drogas na madrugada desta terça-feira (29)
Reinaldo Fonseca

Reinaldo Fonseca

Publicado em 

29 nov 2022 às 11:17

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 11:17

Prisão de segurança do tráfico da Favelinha do Ibes
Favelinha do Ibes: local é alvo de vários crimes desde setembro Crédito: Paulo Cordeiro
Criminosos invadiram uma casa e mataram uma mulher a tiros na madrugada desta terça-feira (29), em região conhecida como Favelinha do Ibes, no bairro Jardim Guadalajara, em Vila Velha. Durante o ataque, que ocorreu em residência frequentada por usuários de drogas, dois homens também foram baleados. Segundo nota da Polícia Militar, testemunhas contaram que três suspeitos chegaram armados e realizaram vários disparos. A corporação não divulgou a identidade das vítimas.
Conforme informações apuradas pela TV Gazeta, três pessoas foram atingidas pelos disparos: um homem, que teria levado um tiro de raspão na cabeça e fugiu do local; um homem de 33 anos, atingido no pé; e a mulher, que não teve a idade informada. O homem de 33 anos e a mulher foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas ela não resistiu aos ferimentos.
Ainda conforme apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, foi exatamente nessa mesma casa onde ocorreu o ataque a tiros na madrugada desta terça-feira que, no dia 11 de novembro, um jovem de 23 anos foi baleado e pelo menos quatro homens armados passaram próximos ao local fazendo vários disparos e aterrorizando os moradores da região.
Polícia Civil informou, por nota, que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Onda de crime na Favelinha do Ibes

A Favelinha do Ibes é uma região no bairro Jardim Guadalajara, em Vila Velha. Nos últimos meses, o local tem sido palco de episódios de violência, com ataques armados, mortes e tráfico de drogas. No mês de outubro, por exemplo, bandidos atiraram mais de 40 vezes em direção a uma mulher.
Conforme as investigações da Polícia Civil e do setor de inteligência da Polícia Militar, traficantes de grupos rivais ao da Favelinha do Ibes podem ter planejado mais investidas na região após a fuga e posterior prisão de Luan Resende Buarque, o Luanzinho, em setembro de 2022. O criminoso comandava a venda de drogas nos bairros Ibes, em partes de Itapuã e Boa Vista.
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