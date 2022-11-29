Bandidos invadem casa, matam mulher e ferem dois na 'Favelinha do Ibes'

Conforme informações apuradas pela TV Gazeta, três pessoas foram atingidas pelos disparos: um homem, que teria levado um tiro de raspão na cabeça e fugiu do local; um homem de 33 anos, atingido no pé; e a mulher, que não teve a idade informada. O homem de 33 anos e a mulher foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas ela não resistiu aos ferimentos.