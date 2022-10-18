Jovem com tornozeleira eletrônica é morto a tiros em Vila Velha

Testemunhas relataram à reportagem que dois homens chegaram de carro, desceram do veículo e abriram fogo no meio da rua. Uma mulher que passava pelo local quase foi atingida e menos dois tiros acertaram o muro e a parede de duas casas.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que a autorização e as condicionantes para o uso da tornozeleira eletrônica são determinadas pelo Poder Judiciário. Segundo a pasta, Micael Dias Cunha deu entrada no sistema prisional em maio de 2021, pelo artigo 157 do Código Penal (roubo), e foi beneficiado com o uso do equipamento em no dia 7 de junho deste ano, quando já estava no regime semiaberto.