Jovem com tornozeleira eletrônica é morto a tiros em Vila Velha

Um jovem de 20 anos foi assassinado a tiros por volta de 7h desta terça-feira (18), no bairro Jardim Guadalajara, em Vila Velha. A execução aconteceu na rua Tuiuti, quando Micael Dias Cunha estava indo trocar a tornozeleira eletrônica. Segundo apuração da TV Gazeta, ele já foi preso por roubo e estava em liberdade, usando o equipamento de monitoramento.
Peritos da Polícia Civil que atenderam a ocorrência contaram ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, que Micael foi morto com muitos tiros, e que, no local, foram recolhidas pelo menos 16 cápsulas de pistola 9 mm.
Testemunhas relataram à reportagem que dois homens chegaram de carro, desceram do veículo e abriram fogo no meio da rua. Uma mulher que passava pelo local quase foi atingida e menos dois tiros acertaram o muro e a parede de duas casas.
A família de Micael esteve no local do crime e entrou em desespero ao ver o jovem morto.
A Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi localizado até o momento. O corpo do jovem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.
Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que a autorização e as condicionantes para o uso da tornozeleira eletrônica são determinadas pelo Poder Judiciário. Segundo a pasta, Micael Dias Cunha deu entrada no sistema prisional em maio de 2021, pelo artigo 157 do Código Penal (roubo), e foi beneficiado com o uso do equipamento em no dia 7 de junho deste ano, quando já estava no regime semiaberto.