Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Jardim Guadalajara

Jovem com tornozeleira eletrônica é morto a tiros em Vila Velha

Micael Dias Cunha, de 20 anos, estava indo trocar equipamento de monitoramento quando foi assassinado na manhã desta terça-feira (18). Uma moradora quase foi atingida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2022 às 10:14

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 10:14

Micael Dias Cunha, 20 anos, estava com tornozeleira eletrônica
Micael Dias Cunha, 20 anos, estava com tornozeleira eletrônica Crédito: Oliveira Alves
Um jovem de 20 anos foi assassinado a tiros por volta de 7h desta terça-feira (18), no bairro Jardim Guadalajara, em Vila Velha. A execução aconteceu na rua Tuiuti, quando Micael Dias Cunha estava indo trocar a tornozeleira eletrônica. Segundo apuração da TV Gazeta, ele já foi preso por roubo e estava em liberdade, usando o equipamento de monitoramento.
Peritos da Polícia Civil que atenderam a ocorrência contaram ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, que Micael foi morto com muitos tiros, e que, no local, foram recolhidas pelo menos 16 cápsulas de pistola 9 mm.
Testemunhas relataram à reportagem que dois homens chegaram de carro, desceram do veículo e abriram fogo no meio da rua. Uma mulher que passava pelo local quase foi atingida e menos dois tiros acertaram o muro e a parede de duas casas.
A família de Micael esteve no local do crime e entrou em desespero ao ver o jovem morto.
A Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi localizado até o momento. O corpo do jovem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.
Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que a autorização e as condicionantes para o uso da tornozeleira eletrônica são determinadas pelo Poder Judiciário. Segundo a pasta, Micael Dias Cunha deu entrada no sistema prisional em maio de 2021, pelo artigo 157 do Código Penal (roubo), e foi beneficiado com o uso do equipamento em no dia 7 de junho deste ano, quando já estava no regime semiaberto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados