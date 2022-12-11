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Violência no Norte do ES

Briga de faca em bar de Pinheiros termina com dois mortos

De acordo com informações da Polícia Militar, em uma discussão entre os envolvidos, uma das vítimas jogou um copo de refrigerante no rosto da outra

Publicado em 11 de Dezembro de 2022 às 17:32

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

11 dez 2022 às 17:32
À esquerda, Vagno de Souza, de 38 anos; à direita, Rodrigo Machado, 19
À esquerda, Vagno de Souza, de 38 anos; à direita, Rodrigo Machado, 19 Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Dois homens morreram após uma briga em um bar no fim da tarde de sábado (10) na localidade de São João do Sobrado, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, durante a discussão entre os envolvidos, Vagno Souza, de 38 anos, teria jogado um copo de refrigerante no rosto de Rodrigo Machado, de 19. O jovem se retirou do local, mas depois voltou com uma faca e deu vários golpes no homem, que mesmo ferido conseguiu tomar a faca e revidar.
Não foi informado qual teria sido o motivo da briga entre os dois e se eles se conheciam anteriormente. Familiares estiveram no local do crime e tentaram socorrer as vítimas, mas Vagno e Rodrigo não resistiram aos ferimentos e morreram antes de chegarem ao Hospital de Pinheiros.
Os corpos foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para serem necropsiados e foram liberados para as famílias na manhã deste domingo (11). A faca utilizada no crime foi recolhida e entregue à Delegacia de Polícia (DP) de Pinheiros, que investiga o caso.

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