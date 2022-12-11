Briga de faca em bar de Pinheiros termina com dois mortos

À esquerda, Vagno de Souza, de 38 anos; à direita, Rodrigo Machado, 19 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Dois homens morreram após uma briga em um bar no fim da tarde de sábado (10) na localidade de São João do Sobrado, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, durante a discussão entre os envolvidos, Vagno Souza, de 38 anos, teria jogado um copo de refrigerante no rosto de Rodrigo Machado, de 19. O jovem se retirou do local, mas depois voltou com uma faca e deu vários golpes no homem, que mesmo ferido conseguiu tomar a faca e revidar.

Não foi informado qual teria sido o motivo da briga entre os dois e se eles se conheciam anteriormente. Familiares estiveram no local do crime e tentaram socorrer as vítimas, mas Vagno e Rodrigo não resistiram aos ferimentos e morreram antes de chegarem ao Hospital de Pinheiros.