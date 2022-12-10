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Feminicídio

Mulher é morta a facadas pelo ex na porta do trabalho em Pinheiros

Rita de Cássia Moreira tinha 46 anos e foi assassinada pelo ex-companheiro Elcio da Conceição de Oliveira, de 52 anos, na manhã deste sábado (10). Homem confessou crime e disse que não aceitava o fim do relacionamento

Publicado em 10 de Dezembro de 2022 às 12:57

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

10 dez 2022 às 12:57
Rita de Cássia Moreira, de 46 anos, foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro Elcio da Conceição de Oliveira, de 52 anos, na manhã deste sábado, no bairro Jundiá, em Pinheiros
Rita de Cássia Moreira, de 46 anos, foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro Elcio da Conceição de Oliveira, de 52 anos, na manhã deste sábado, no bairro Jundiá, em Pinheiros Crédito: Redes sociais
Uma mulher, identificada como Rita de Cássia Moreira, de 46 anos, foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro Elcio da Conceição de Oliveira, de 52 anos, na manhã deste sábado (10), no bairro Jundiá, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, Rita estava abrindo o portão da casa onde trabalhava como empregada doméstica quando foi atacada pelo suspeito. O homem foi preso e confessou para os policiais que passou a noite do dia anterior premeditando o crime.
"O suspeito confessou o crime dizendo que passou a noite toda pensando em matar a ex-companheira, e pela manhã ele foi para a frente da casa de uma família na qual a vítima trabalhava como doméstica e lá aguardou a chegada dela. Quando Rita de Cássia se preparava para abrir o portão, ele a surpreendeu e desferiu dois golpes de faca, um no pescoço e outro no lado esquerdo do peito, deixando-a cravada. Após isso ele fugiu do local do crime", contou o titular da Delegacia de Pinheiros, delegado Eduardo Mota.
Quando os militares chegaram ao local do crime, encontraram a vítima já morta e segurando uma faca em uma das mãos. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e liberado para os familiares.
Após o crime, Elcio foi visto por testemunhas pegando uma carona na Rodovia ES 313, que liga Pinheiros à localidade de Sayonara. Os policiais seguiram para a rodovia e conseguiram localizar o homem próximo a localidade de Itauninhas, em São Mateus.
“Ele afirmou que não aceitava a separação e por vezes pediu para a ex-companheira voltar para ele, como ela não aceitava, decidiu matá-la. O casal estava separado há quase três meses e viveram juntos por quatro anos", afirma o delegado.
O suspeito foi encaminhado para a 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia, onde será autuado pelo crime de feminicídio, e encaminhado ao presídio onde ficará à disposição da justiça.
Segundo a Polícia Civil, Elcio já possui histórico de violência contra mulher e foi acusado de ter assassinado uma companheira em 2014, por asfixia. Ele foi preso em 2015 na cidade de Posto da Mata, na Bahia, e condenado, no entanto, estava em liberdade há mais de quatro anos.

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