Mulher é morta a facadas pelo ex na porta do trabalho em Pinheiros

Rita de Cássia Moreira, de 46 anos, foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro Elcio da Conceição de Oliveira, de 52 anos, na manhã deste sábado, no bairro Jundiá, em Pinheiros Crédito: Redes sociais

Uma mulher, identificada como Rita de Cássia Moreira, de 46 anos, foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro Elcio da Conceição de Oliveira, de 52 anos, na manhã deste sábado (10), no bairro Jundiá, em Pinheiros , no Norte do Espírito Santo . Segundo a Polícia Civil , Rita estava abrindo o portão da casa onde trabalhava como empregada doméstica quando foi atacada pelo suspeito. O homem foi preso e confessou para os policiais que passou a noite do dia anterior premeditando o crime.

"O suspeito confessou o crime dizendo que passou a noite toda pensando em matar a ex-companheira, e pela manhã ele foi para a frente da casa de uma família na qual a vítima trabalhava como doméstica e lá aguardou a chegada dela. Quando Rita de Cássia se preparava para abrir o portão, ele a surpreendeu e desferiu dois golpes de faca, um no pescoço e outro no lado esquerdo do peito, deixando-a cravada. Após isso ele fugiu do local do crime", contou o titular da Delegacia de Pinheiros, delegado Eduardo Mota.

Quando os militares chegaram ao local do crime, encontraram a vítima já morta e segurando uma faca em uma das mãos. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e liberado para os familiares.

Após o crime, Elcio foi visto por testemunhas pegando uma carona na Rodovia ES 313, que liga Pinheiros à localidade de Sayonara. Os policiais seguiram para a rodovia e conseguiram localizar o homem próximo a localidade de Itauninhas, em São Mateus.

“Ele afirmou que não aceitava a separação e por vezes pediu para a ex-companheira voltar para ele, como ela não aceitava, decidiu matá-la. O casal estava separado há quase três meses e viveram juntos por quatro anos", afirma o delegado.

O suspeito foi encaminhado para a 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia, onde será autuado pelo crime de feminicídio, e encaminhado ao presídio onde ficará à disposição da justiça.