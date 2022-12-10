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Casal é preso

PF apreende 785 kg de cocaína que seriam escondidos em casco de navios no ES

Dupla vindo do Rio de Janeiro alugou um imóvel na Serra para a preparação e estocagem da carga que seria inserida em compartimentos de embarcações

Publicado em 10 de Dezembro de 2022 às 12:20

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

10 dez 2022 às 12:20
A Polícia Federal apreendeu, na manhã deste sábado (10), 785 kg de cocaína que seriam escondidos no casco de navios cargueiros que atracam no Espírito Santo. A droga estava escondida em uma casa da Serra, que foi alugada pelos suspeitos para preparação da carga.
Segundo informações da PF, um homem de 54 anos e sua esposa, de 34, vinham sendo investigados e alugaram o imóvel para a preparação e estocagem das mercadorias que seriam, ne sequência, inseridas em compartimentos sob cascos de navios, conhecidos por “Sea Chest”. O casal foi preso.
PF apreendeu 785 kg de cocaína que seriam escondidas em casco de navios no ES
PF apreendeu 785 kg de cocaína que seriam escondidas em casco de navios no ES Crédito: Polícia Federal/Divulgação
“Os cargueiros escolhidos, que aportariam no Espírito Santo, seguiriam com destino à Europa, em rotas que não atracariam em outros portos do Brasil.”
A ação foi realizada em conjunto entre as Delegacias de Repressão às Drogas da Polícia Federal do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Os policiais federais capixabas foram alertados pela PF do Rio sobre a vinda de traficantes daquele Estado para Vitória e passaram a verificar a situação até a chegada dos federais do Rio de Janeiro.
PF apreendeu 785 kg de cocaína que seriam escondidas em casco de navios no ES
PF apreendeu 785 kg de cocaína que seriam escondidas em casco de navios no ES Crédito: Polícia Federal/Divulgação
Na sexta (9), identificaram o casal e o local em que estavam escondidos. Na casa foram encontrados 23 pacotes com aproximadamente 35 quilos de cocaína cada um, totalizando 785 quilos.
“Toda a droga encontrada foi apreendida e levada para pesagem oficial e confecção dos laudos periciais necessários. O casal será autuado em flagrante por tráfico de drogas e ficará à disposição da Justiça. Agora a Polícia Federal segue investigando para identificar todos os envolvidos nesse episódio.”
Nos últimos meses, pelos menos outras cinco operações envolvendo drogas já escondidas, ou que seriam colocadas em cascos de navio foram realizadas no Espírito Santo.

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