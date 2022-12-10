PF apreende 785 kg de cocaína que seriam escondidos em casco de navios no ES

A Polícia Federal apreendeu, na manhã deste sábado (10), 785 kg de cocaína que seriam escondidos no casco de navios cargueiros que atracam no Espírito Santo. A droga estava escondida em uma casa da Serra, que foi alugada pelos suspeitos para preparação da carga.

Segundo informações da PF, um homem de 54 anos e sua esposa, de 34, vinham sendo investigados e alugaram o imóvel para a preparação e estocagem das mercadorias que seriam, ne sequência, inseridas em compartimentos sob cascos de navios, conhecidos por “Sea Chest”. O casal foi preso.

PF apreendeu 785 kg de cocaína que seriam escondidas em casco de navios no ES Crédito: Polícia Federal/Divulgação

“Os cargueiros escolhidos, que aportariam no Espírito Santo, seguiriam com destino à Europa, em rotas que não atracariam em outros portos do Brasil.”

A ação foi realizada em conjunto entre as Delegacias de Repressão às Drogas da Polícia Federal do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Os policiais federais capixabas foram alertados pela PF do Rio sobre a vinda de traficantes daquele Estado para Vitória e passaram a verificar a situação até a chegada dos federais do Rio de Janeiro.

PF apreendeu 785 kg de cocaína que seriam escondidas em casco de navios no ES Crédito: Polícia Federal/Divulgação

Na sexta (9), identificaram o casal e o local em que estavam escondidos. Na casa foram encontrados 23 pacotes com aproximadamente 35 quilos de cocaína cada um, totalizando 785 quilos.

“Toda a droga encontrada foi apreendida e levada para pesagem oficial e confecção dos laudos periciais necessários. O casal será autuado em flagrante por tráfico de drogas e ficará à disposição da Justiça. Agora a Polícia Federal segue investigando para identificar todos os envolvidos nesse episódio.”