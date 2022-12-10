PF apreende 785 kg de cocaína que seriam escondidos em casco de navios no ES

A Polícia Federal apreendeu, na manhã deste sábado (10), 785 kg de cocaína que seriam escondidos no casco de navios cargueiros que atracam no Espírito Santo. A droga estava escondida em uma casa da Serra, que foi alugada pelos suspeitos para preparação da carga.
Segundo informações da PF, um homem de 54 anos e sua esposa, de 34, vinham sendo investigados e alugaram o imóvel para a preparação e estocagem das mercadorias que seriam, ne sequência, inseridas em compartimentos sob cascos de navios, conhecidos por “Sea Chest”. O casal foi preso.
“Os cargueiros escolhidos, que aportariam no Espírito Santo, seguiriam com destino à Europa, em rotas que não atracariam em outros portos do Brasil.”
A ação foi realizada em conjunto entre as Delegacias de Repressão às Drogas da Polícia Federal do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Os policiais federais capixabas foram alertados pela PF do Rio sobre a vinda de traficantes daquele Estado para Vitória e passaram a verificar a situação até a chegada dos federais do Rio de Janeiro.
Na sexta (9), identificaram o casal e o local em que estavam escondidos. Na casa foram encontrados 23 pacotes com aproximadamente 35 quilos de cocaína cada um, totalizando 785 quilos.
“Toda a droga encontrada foi apreendida e levada para pesagem oficial e confecção dos laudos periciais necessários. O casal será autuado em flagrante por tráfico de drogas e ficará à disposição da Justiça. Agora a Polícia Federal segue investigando para identificar todos os envolvidos nesse episódio.”
Nos últimos meses, pelos menos outras cinco operações envolvendo drogas já escondidas, ou que seriam colocadas em cascos de navio foram realizadas no Espírito Santo.