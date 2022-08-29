Cinco meses e quase meia tonelada de cocaína apreendida em navios no ES

PF apreende de 221 kg de cocaína em casco de navio em porto de Aracruz Crédito: Aracruz | Divulgação

Correção Após publicação desta matéria, a Polícia Federal informou que 221 kg de cocaína estavam escondidos no casco no navio em Aracruz e foram apreendidos nesta segunda-feira (29), não 450 kg, como a corporação havia informado inicialmente. O texto e o título foram corrigidos.

496 quilos da droga foram apreendidos pela Somando os três últimos casos, em apenas cinco meses,foram apreendidos pela Polícia Federal no Estado.

TV Gazeta. "Isso reforça o 'modus operandi' das organizações criminosas que estão se valendo dos portos brasileiros – e aqui no Espírito Santo não é diferente – para mandar cocaína para Europa", pontuou o superintendente da PF no Espírito Santo, Eugênio Ricas, em entrevista à

ARACRUZ: 450 QUILOS EM AGOSTO

"Mergulhadores da Polícia Federal realizaram a busca no casco do navio e identificaram a droga, que foi apreendida e será encaminhada à Superintendência da Polícia Federal no Estado”, afirmou o superintendente Eugênio Ricas. O caso seguirá sendo investigado, para identificar os envolvidos.

Inicialmente, a PF havia informado que 450 kg de cocaína haviam sido apreendidos, segundo a corporação, partindo da percepção de que os nove pacotes encontrados teriam o mesmo peso de apreensão semelhante ocorrida anteriormente, já que possuíam as mesmas dimensões.

“Entretanto, o peso divulgado não se verificou após a pesagem oficial. Retiradas todas as embalagens e vários pesos utilizados para a colocação da droga, verificamos tratar-se de 221 kg de cocaína”, informou a corporação, em nota de errata enviada nesta terça-feira (30).

VITÓRIA: 235 QUILOS EM MAIO

Em 25 de maio deste ano, a Polícia Federal apreendeu 235 quilos de cocaína que estavam escondidos no casco de um navio atracado em um porto privado na Baía de Vitória . O cargueiro seguiria para a Europa, sem passar por outro porto no Brasil

Tripulantes do cargueiro perceberam a aproximação de uma pequena embarcação durante a madrugada e comunicaram ao capitão, que acionou a PF. Os policiais seguiram para o porto e decidiram realizar uma busca completa no navio, encontrando a carga de drogas no compartimento na parte submersa do casco.

Foram identificados cinco pacotes, com cerca de 45 quilos de cocaína cada. A apreensão foi realizada com apoio de mergulhadores especializados. A droga apreendida foi levada para pesagem oficial e confecção dos laudos periciais. A Polícia Federal informou que uma investigação segue em andamento para identificar os envolvidos.

ARACRUZ: 40 QUILOS EM MARÇO

Após suspeita de tráfico de drogas, equipes inspecionam navio atracado em Aracruz

O navio Raven Arrow levaria uma carga de celulose para a Holanda e sairia de Vitória com destino imediato ao exterior, sem parar em outro porto do Brasil.

A suspeita do transporte de drogas foi levantada no dia anterior, após tripulantes do navio observarem um barco, com um mergulhador, rondando o local. A agência marítima notificou a Alfândega de Vitória, pedindo o auxílio de mergulhadores para inspecionar o espaço. No dia seguinte, a PF foi ao local e fez a apreensão.

MERGULHADOR DO ES MORRE NA AUSTRÁLIA

O capixaba foi encontrado morto no mar por moradores da região de Newcastle, e era investigado em uma megaoperação de combate ao comércio de entorpecentes em larga escala. Perto do corpo dele, foram encontrados 54 quilos de cocaína, avaliados em cerca de R$ 71 milhões.

Bruno Borges, de 31 anos, o mergulhador profissional encontrado morto na Austrália Crédito: Reprodução rede social

Segundo a Polícia Federal , o capixaba era mergulhador profissional e teria sido contratado por traficantes internacionais para colocar uma carga de cocaína no casco de um navio para o exterior.

Durante a empreitada das forças policiais, um australiano foi preso. Na ocasião, a cooperação internacional apreendeu 179 quilos de cocaína na Indonésia e outros 104 na Austrália.