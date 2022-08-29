Polícia investiga denúncia de morte de gatos em Atílio Vivácqua

Cerca de 15 gatos foram encontrados mortos na localidade de Deserto Feliz, na zona rural de Atílio Vivácqua , no Sul do Estado . Moradores da região verificaram, na madrugada de domingo (29), três sacos abandonados com os animais. A polícia investiga o caso.

Três sacos com gatos mortos e alguns vivos foram deixados abandonados na localidade de Deserto Feliz, na zona rural de Atílio Vivácqua Crédito: Carlos Barros

Segundo uma moradora que presenciou a cena – e pediu para não ser identificada – ela e a família passavam de carro quando o marido a perguntou sobre os sacos que estavam na rua. Em seguida, viram que os vizinhos também estavam ali, preocupados. “Eles falaram que acordaram assustados no meio da noite com os cachorros latindo”, explicou.

A moradora disse que, ao todo, eram três sacos com cerca de 15 gatos mortos. Além disso, havia alguns animais vivos, que saíram do saco quando um cachorro atacou. De acordo com a moradora, foi a primeira vez que algo do tipo aconteceu naquela região.

"Foi um susto, uma maldade. Fiquei indignada e se tratava de um crime" Moradora - Não identificada

Moradores da localidade de Deserto Feliz fizeram uma placa sinalizando a cena do crime em que os gatos estavam Crédito: Carlos Barros

Em seguida, uma ONG que resgata animais abandonados foi acionada pela moradora indignada com a situação.

À reportagem de A Gazeta, a ONG – que também não será identificada – informou que um boletim de ocorrência está sendo feito sobre o ocorrido. “É uma coisa que a gente custa a acreditar, me pego pensando até onde o ser humano pode ir. Os animais são seres indefesos, dependem da gente, procuram carinho, proteção e é isso que recebem. As pessoas que fizeram isso devem pagar, é desumano, estamos muito chocados”, declarou o representante.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Polícia Civil informou, em nota, que o fato será investigado por meio da Delegacia de Polícia de Atílio Vivácqua e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. “Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada”, comunicou.