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Crueldade

Polícia investiga denúncia de morte de gatos em Atílio Vivácqua

Além de animais mortos, moradores também encontraram alguns felinos vivos e abandonados dentro de três sacos deixados na zona rural do município
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

29 ago 2022 às 18:47

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 18:47

Cerca de 15 gatos foram encontrados mortos na localidade de Deserto Feliz, na zona rural de Atílio Vivácqua, no Sul do Estado. Moradores da região verificaram, na madrugada de domingo (29), três sacos abandonados com os animais. A polícia investiga o caso.
Polícia investiga denúncia de morte de gatos em Atílio Vivácqua
Três sacos com gatos mortos e alguns vivos foram deixados abandonados na localidade de Deserto Feliz, na zona rural de Atílio Vivácqua Crédito: Carlos Barros
Segundo uma moradora que presenciou a cena – e pediu para não ser identificada – ela e a família passavam de carro quando o marido a perguntou sobre os sacos que estavam na rua. Em seguida, viram que os vizinhos também estavam ali, preocupados. “Eles falaram que acordaram assustados no meio da noite com os cachorros latindo”, explicou.
A moradora disse que, ao todo, eram três sacos com cerca de 15 gatos mortos. Além disso, havia alguns animais vivos, que saíram do saco quando um cachorro atacou. De acordo com a moradora, foi a primeira vez que algo do tipo aconteceu naquela região.
"Foi um susto, uma maldade. Fiquei indignada e se tratava de um crime"
Moradora - Não identificada
Polícia investiga denúncia de morte de gatos em Atílio Vivácqua
Moradores da localidade de Deserto Feliz fizeram uma placa sinalizando a cena do crime em que os gatos estavam Crédito: Carlos Barros
Em seguida, uma ONG que resgata animais abandonados foi acionada pela moradora indignada com a situação.
À reportagem de A Gazeta, a ONG – que também não será identificada – informou que um boletim de ocorrência está sendo feito sobre o ocorrido. “É uma coisa que a gente custa a acreditar, me pego pensando até onde o ser humano pode ir. Os animais são seres indefesos, dependem da gente, procuram carinho, proteção e é isso que recebem. As pessoas que fizeram isso devem pagar, é desumano, estamos muito chocados”, declarou o representante.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Polícia Civil informou, em nota, que o fato será investigado por meio da Delegacia de Polícia de Atílio Vivácqua e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. “Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada”, comunicou.
Além disso, destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181, onde não é necessário se identificar para denunciar.

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