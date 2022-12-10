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Seis perfurações

Vídeo flagra momento que jovem é assassinado a tiros em Vila Velha

Vítima teve envolvimento com o tráfico de drogas, mas se afastou do crime em 2014, quando sofreu uma tentativa de homicídio. Ele vinha trabalhando como ajudante de pedreiro desde então
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2022 às 10:57

Publicado em 10 de Dezembro de 2022 às 10:57

Um homem de 24 anos foi morto a tiros no início da noite de sexta-feira (9), no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. A vítima, identificada como Jhonatan Nascimento Sales tinha seis perfurações pelo corpo.
Segundo informações apuradas pelo repórter André Falcão, da TV Gazeta, no passado, Jhonatan teve envolvimento com o tráfico de drogas, mas se afastou do crime em 2014, quando sofreu uma tentativa de homicídio.
Ele vinha trabalhando com o pai, como ajudante de pedreiro, e, momentos antes do crime, estava pintando a própria casa.
Segundo relatos da família, a vítima havia saído para comprar cerveja, para acompanhar uma refeição que a mãe estava preparando. E mesmo tendo se afastado do tráfico há vários anos, foi reconhecido por traficantes da facção rival, que agora ocupa a área.
A polícia foi questionada a respeito do caso, mas ainda não se manifestou. O texto será atualizado quando houver resposta.

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