Vídeo flagra momento que jovem é assassinado a tiros em Vila Velha

Um homem de 24 anos foi morto a tiros no início da noite de sexta-feira (9), no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. A vítima, identificada como Jhonatan Nascimento Sales tinha seis perfurações pelo corpo.

Segundo informações apuradas pelo repórter André Falcão, da TV Gazeta, no passado, Jhonatan teve envolvimento com o tráfico de drogas, mas se afastou do crime em 2014, quando sofreu uma tentativa de homicídio.

Ele vinha trabalhando com o pai, como ajudante de pedreiro, e, momentos antes do crime, estava pintando a própria casa.

Segundo relatos da família, a vítima havia saído para comprar cerveja, para acompanhar uma refeição que a mãe estava preparando. E mesmo tendo se afastado do tráfico há vários anos, foi reconhecido por traficantes da facção rival, que agora ocupa a área.