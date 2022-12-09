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Tensão em Vitória

Policial é baleado e suspeito é morto em confrontos no Morro do Jaburu

Policiais militares foram recebidos a tiros na noite desta quinta-feira (8); após o PM ser atingido, um suspeito foi baleado em novo confronto no bairro e morreu após ser socorrido

Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 21:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2022 às 21:45
Durante um patrulhamento da Polícia Militar no Morro do Jaburu, em Vitória, um cabo da PM foi baleado no braço na noite desta quinta-feira (8). Conforme apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, ele e outros militares estavam precorrendo a região a pé e foram recebidos a tiros. Após o ocorrido, o policiamento foi reforçado na região e, em um novo confronto, um suspeito foi atingido e não resistiu aos ferimentos.
Imagens registradas por moradores (veja acima) mostram a tensão na região após o militar ser atingido. Nas gravações, é possível escutar diversos disparos de arma de fogo de diferentes calibres. Por volta de 21h30, policiais ocuparam a região na tentativa de prender suspeitos. 
O cabo da PM – que não teve nome e idade divulgados – foi socorrido e levado, inicialmente, para um hospital particular na Capital. Depois, ele foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória.
A Polícia Militar disse, por nota, que o fato ocorreu durante patrulhamento realizado por uma equipe do Batalhão de Missões Especiais (BME) no Morro do Jaburu. O cabo foi atingido no antebraço durante um confronto com um indivíduo no local, segundo a corporação.
Ainda conforme a PM, foi solicitado apoio imediato de outras equipes, que prosseguiram para saturação na região e o PM foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro de um hospital particular da região, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos e, posteriormente, foi transferido para o HEUE.
Posteriormente, ainda de acordo com a PM, uma equipe da Força Tática se deparou com um grupo de indivíduos, que novamente abriu fogo contra os militares, que revidaram. Um dos suspeitos foi alvejado e socorrido imediatamente ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, mas não resistiu aos ferimentos. Com o homem foi apreendida uma pistola calibre 9 mm, com um carregador e 12 munições. Ainda, no local do confronto foram encontradas 73 buchas de maconha, um rádio comunicador, um cinto tático e um coldre.
A ocorrência foi entregue à Delegacia Regional de Vitória. De acordo com a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE), que apura confronto com agentes do Estado. O corpo do suspeito foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A arma apreendida foi encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, juntamente com as munições. Os entorpecentes serão encaminhados para o Laboratório de Química Legal para serem analisados e, posteriormente, incinerados.

Atualização

09/12/2022 - 9:52
Após publicação desta matéria, a Polícia Militar e a Polícia Civil enviaram notas sobre o atendimento à ocorrência com a informação de que, em novo confronto, além do PM, um suspeito também foi baleado e morreu após ser socorrido. O título e o texto foram atualizados.
Policial é baleado e disparos assustam moradores do Jaburu, em Vitória

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