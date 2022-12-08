Sol reaparece, mas praias de Vitória estão todas impróprias para banho

À frente da Secretaria Municipal de Meio-Ambiente (Semmam), Tarcísio Foeger prevê que a qualidade da água melhore a partir de meados deste mês. "A nossa expectativa é que, parando essa alta quantidade de chuva, a balneabilidade melhore continuamente", diz.

"Com a chegada das chuvas, as águas do Rio Jucu se movimentam e levam com elas muitos micro-organismos, o que deixam esses locais impróprios por um determinado tempo. O ideal é que os banhistas evitem o banho de mar nas primeiras 24 horas ou até 48 horas após as chuvas", orienta.