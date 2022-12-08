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Balneabilidade

Sol reaparece, mas praias de Vitória estão todas impróprias para banho

Depois de dias de chuva, o sol apareceu nesta quinta e a  previsão é de tempo aberto no próximo final de semana, mas testes de balneabilidade apontam resultado ruim para banhistas

Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 18:20

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

08 dez 2022 às 18:20
Vitória possui 26 pontos para análise de balneabilidade e todos estão impróprios ou interditados para banho nesta quinta-feira (8)
Vitória possui 26 pontos para análise de balneabilidade e todos estão impróprios ou interditados para banho nesta quinta-feira (8) Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vitória
Depois de semanas de chuva e tempo fechado, o sol reapareceu nesta quinta-feira (8) e a previsão é que os capixabas, enfim, tenham um sábado e domingo de tempo aberto— pena que todas as praias de Vitória estão impróprias para banho, pelo menos, até a próxima quinta-feira (15). A cidade de Vila Velha também tem pontos que devem ser evitados por banhistas.
Ao todo, a Capital conta com 26 pontos de análise de balneabilidade, dos quais 22 estão "impróprios" (bandeira vermelha) e quatro aparecem "interditados" (bandeira amarela) — grau que é considerado ainda mais grave. Entre as áreas analisadas estão Curva da JuremaPraia do Canto e Praia de Camburi.

15 pontos

estavam próprios para banho na Capital, até o dia 27 de novembro
Procurada, a Prefeitura de Vitória afirma que a atual classificação está relacionada às recentes chuvas, que aumentaram a concentração de materiais biológicos no mar, "provenientes de rios, córregos e canais". Tais níveis são contraindicados para atividades de lazer na água, como mergulho e natação.
À frente da Secretaria Municipal de Meio-Ambiente (Semmam), Tarcísio Foeger prevê que a qualidade da água melhore a partir de meados deste mês. "A nossa expectativa é que, parando essa alta quantidade de chuva, a balneabilidade melhore continuamente", diz.
Em Vitória, o mapa com a balneabilidade das praias é divulgado sempre às quintas-feiras, no site oficial da prefeitura. Segundo o município, as coletas são feitas nas segundas-feiras e o respectivo relatório com o resultado das análises sai nas quartas-feiras, entrando em vigor no dia seguinte.

Situação em Vila Velha

Sem divulgar os últimos resultados dos estudos de balneabilidade, a Prefeitura de Vila Velha afirma que "as fortes chuvas dos últimos dias afetaram alguns pontos utilizados para banho, segundo a última medição, realizada no final de novembro" – mas também não indica quantas e quais são essas áreas.
"Com a chegada das chuvas, as águas do Rio Jucu se movimentam e levam com elas muitos micro-organismos, o que deixam esses locais impróprios por um determinado tempo. O ideal é que os banhistas evitem o banho de mar nas primeiras 24 horas ou até 48 horas após as chuvas", orienta.

Situação na Serra

Diferentemente da Capital, o município da Serra aparece com a maior parte das praias como "próprias para banho". Entre Carapebus e Reis Magos, são 26 pontos de coleta, dos quais apenas quatro são considerados impróprios: Jacaraípe IV, Foz do Irema, Foz do Córrego Laripe e Córrego Maringá.
Serra possui 26 pontos de coleta para análise de balneabilidade; só quatro apareciam como
Serra possui 26 pontos de coleta para análise de balneabilidade; só quatro apareciam como "impróprios" no último dia 28 Crédito: Divulgação | Prefeitura da Serra
No entanto, tais resultados negativos são anteriores às últimas medições (feitas em 28 de novembro) e até do final de outubro, indicando que a má qualidade da água nessas regiões não estão vinculadas direta ou exclusivamente às recentes chuvas que atingiram o Espírito Santo de modo geral.
Em nota, a Prefeitura da Serra diz que "trabalha para garantir a preservação e proteção dos recursos naturais por meio de fiscalização, ações de educação ambiental e parcerias públicas privadas", como a do saneamento, que "prevê universalização da coleta de esgoto em área urbana até 2023, impactando a balneabilidade".

Situação em Guarapari

A reportagem de A Gazeta demandou a Prefeitura de Guarapari a respeito da balneabilidade das praias do município, já que os dados não são disponibilizados no site oficial. Não houve retorno até essa publicação.

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