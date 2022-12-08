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Dia de jogo do Brasil

"Sextou" no ES deve ser sem chuva; veja previsão para o fim de semana

Após dias com muita chuva no Espírito Santo, o tempo deve ficar mais estável e sem precipitações neste fim de semana

Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 07:32

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 dez 2022 às 07:32
Pôr do sol nas torres da Fonte Grande
Pôr do sol nas torres da Fonte Grande Crédito: Fernando Madeira
A semana foi marcada por novos episódios de chuva no Espírito Santo. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que a sexta-feira (9), dia em que o Brasil entra em campo nas quartas de final da Copa do Catar, e o fim de semana devem ser marcados por tempo estável na maioria das localidades. 
A sexta-feira (9) será de sol entre nuvens e chuva esparsa nas Regiões Norte, Nordeste e Noroeste. As demais áreas do Estado têm variação de nuvens, mas não há previsão de chuva. As temperaturas aumentam em todo o Estado.
Para muitos brasileiros, o "sextou" vai ser mais cedo. Estabelecimentos públicos e privados devem liberar os funcionários para curtir o jogo do Brasil contra a Croácia, que ocorre ao meio-dia. Os capixabas que forem assistir à partida fora de casa devem encontrar tempo aberto na Grande Vitória.
O sábado (10) será de sol entre nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde na Regiões Sul, exceto no trecho litorâneo. As demais áreas do Estado têm predomínio de sol e não há previsão de chuva. As temperaturas aumentam em todas as regiões.
O domingo (11) será de tempo estável em todo o Espírito Santo. O sol predomina e não há previsão de chuva. As temperaturas aumentam em todas as regiões e o vento sopra com moderada intensidade no litoral sul e na Grande Vitória.

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