"Sextou" no ES deve ser sem chuva; veja previsão para o fim de semana

Pôr do sol nas torres da Fonte Grande Crédito: Fernando Madeira

A sexta-feira (9) será de sol entre nuvens e chuva esparsa nas Regiões Norte, Nordeste e Noroeste. As demais áreas do Estado têm variação de nuvens, mas não há previsão de chuva. As temperaturas aumentam em todo o Estado.

Para muitos brasileiros, o "sextou" vai ser mais cedo. Estabelecimentos públicos e privados devem liberar os funcionários para curtir o jogo do Brasil contra a Croácia, que ocorre ao meio-dia. Os capixabas que forem assistir à partida fora de casa devem encontrar tempo aberto na Grande Vitória.

O sábado (10) será de sol entre nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde na Regiões Sul, exceto no trecho litorâneo. As demais áreas do Estado têm predomínio de sol e não há previsão de chuva. As temperaturas aumentam em todas as regiões.