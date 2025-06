Encontro em Linhares

'ES tem potencial incrível no turismo', diz ex-prefeito fluminense sobre belezas do Norte

Evento promovido pela TV Gazeta Norte reuniu empresários, autoridades e representantes da sociedade civil para debater potencial turístico do norte capixaba

Publicado em 13 de junho de 2025 às 21:38 - Atualizado há 21 minutos

Belezas do Norte reuniu autoridades, empresários e representantes de diversos setores em Linhares Crédito: Heriklis Douglas

Com praias, rios, lagoas, dunas, montanhas, florestas e outras maravilhas, o Norte do Espírito Santo tem uma série de atrativos naturais capazes de encantar os visitantes. Para destacar esse potencial, a TV Gazeta Norte promoveu, nesta sexta-feira (13), em Linhares, o workshop Potencializando o Turismo, como parte do projeto Belezas do Norte, reunindo especialistas, empresários, autoridades e representantes da sociedade civil para discutir estratégias de desenvolvimento turístico da região. >

Um dos convidados foi o empresário André Português, ex-prefeito de Miguel Pereira (RJ) e atual presidente da Associação de Municípios do Rio de Janeiro. Referência nacional em inovação na gestão pública e case de sucesso em transformar o município fluminense num dos principais roteiros turísticos do Rio, ele destacou no evento o potencial capixaba para atrair cada vez mais visitantes.>

“O Espírito Santo é um dos estados mais importantes do Brasil, tem um potencial incrível. O Estado, como um todo, reúne um grande potencial para se tornar um dos maiores destinos turísticos do Brasil", disse.>

André Português, empresário e ex-prefeito de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro Crédito: Heriklis Douglas

André Português lembrou que o turismo é um segmento importante para qualquer região e pode ajudar a transformar a realidade econômica do Norte capixaba.>

"O turismo é o único segmento que afasta as máquinas e trabalha com pessoas. Então, hoje, é uma indústria sem chaminé, como sempre dizemos. O gestor que vê o turismo como a saída, não só para uma cidade, mas também para o Estado e o país, com certeza enxerga a sustentabilidade, pois turismo e sustentabilidade caminham juntos sempre.” >

Presente ao evento, o vice-governador Ricardo Ferraço reforçou a importância do turismo no Espírito Santo. Mas disse que é primordial haver planejamento por parte todos para que o potencial não seja desperdiçado.>

“Se quiser ter futuro, você tem que se planejar. Se não vai ter destino. E destino, qualquer coisa serve. Mas a gente não quer destino. A gente quer futuro. E é isso que estou assistindo aqui, com essa iniciativa extraordinária para demonstrar a força do nosso Estado. O Belezas do Norte apresenta aos capixabas e ao Brasil inteiro toda a riqueza do Espirito Santo, da nossa história, nossa cultura”, afirmou Ricardo.>

O vice-governador Ricardo Ferraço esteve presente ao Belezas do Norte Crédito: Heriklis Douglas

Durante o evento, os prefeitos de Linhares, Lucas Scaramussa; de Rio Bananal, Bruno Pella, e de Sooretama, Fernando Camiletti, assinaram o Protocolo de Intenções para a criação da rota turística para democratização e revitalização da Lagoa Juparanã, que é a maior do Brasil em volume de água doce e corta as três cidades.>

Alinhado ao Plano de Desenvolvimento Sustentável do Turismo do Espírito Santo, o protocolo pretende promover a rota, de forma a fortalecer corredores ecológicos, a herança cultural e turística e a promoção do bem-estar, por meio da implementação de ações integradas entre as três cidades e a parceria com a iniciativa privada.>

"Linhares, Rio Bananal e Sooretama fizeram a escolha certa em se unir pela Lagoa Juparanã. Esse protocolo é o primeiro passo para que possamos criar a infraestrutura necessária e permitirmos que o cidadão e o turista possam conhecer de perto as belezas da nossa lagoa”, disse Scaramussa.>

Além deles, também participaram do workshop o prefeito de São Mateus, Marcus da Cozivip, e o presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, entre outras autoridades.>

A diretora regional da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, destacou a importância do evento realizado, com foco no desenvolvimento da região. >

"A região Norte do Estado possui belezas riquíssimas, tradição, história, e tem um enorme potencial para atrair mais turistas e desenvolver essa área da economia. Nós acreditamos muito que a Rede Gazeta poderá conectar essas regiões e potencializar, através de nossos canais de divulgação, o turismo na região. E também colaborar com o fortalecimento e aperfeiçoamento, muito através das parcerias. É uma soma de todos os segmentos, conectando todos os interessados e envolvidos com o tema", disse.>

