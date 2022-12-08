Motorista morre em acidente de carro em Santa Leopoldina

Um homem de 67 morreu dentro da própria propriedade no bairro Paraíso, zona rural de Santa Leopoldina, na região Serrana do Espírito Santo, após sofrer um acidente de carro nesta quinta-feira (08). De acordo com a Polícia Militar, o motorista teria colidido contra uma árvore e tombado em seguida. O nome dele não foi divulgado.
"Não havia testemunhas que pudessem relatar exatamente a dinâmica dos fatos, mas os policiais observaram que homem teria passado por fora de uma ponte (ou seja, ao invés de entrar na ponte, acabou desviando), não sendo identificado o motivo", informou a PM, que foi acionada por volta das 9h40.
Uma equipe de ambulância do Hospital Nossa Senhora da Penha e do Corpo de Bombeiros chegaram a prestar socorro, mas a vítima teve o óbito confirmado no local. A perícia foi acionada e a ocorrência encaminhada à Polícia Civil.
O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.