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Desvio de trânsito

Ponte da Serra é interditada para conserto após fortes chuvas no ES

Motoristas que passam pela via precisam fazer um desvio por dentro do bairro São Patrício. A previsão é que a situação seja normalizada até sexta-feira (09).

Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 17:19

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

08 dez 2022 às 17:19
O acesso dos veículos está sendo refeito sobre a ponte do bairro São Patrício
O acesso dos veículos está sendo refeito sobre a ponte do bairro São Patrício Crédito: Prefeitura da Serra
Um conserto na ponte do bairro São Patrício, sobre o Rio Jacaraípe, na Serra, deixa o local interditado para trânsito de veículos nesta quinta-feira (8). Motoristas que passam pela via precisam fazer um desvio por dentro da região. A previsão é que a situação seja normalizada até sexta-feira (9).
Segundo a Prefeitura da Serra, os reparos estão sendo feitos para ampliar a ala da ponte, uma parede que protege a cabeceira da estrutura. Além disso, a equipe está fazendo a remoção do material que foi carregado por causa das fortes chuvas no Espírito Santo.
O acesso dos veículos também está sendo refeito e, por isso, o trânsito precisou ser escoado para a Rua São Paulo, dentro de São Patrício.
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O secretário de Obras da Serra, Halpher Luiggi, explicou que devido à instabilidade do clima, o nível e a vazão do Rio Jacaraípe aumentaram consideravelmente. “Isso fez com que a água desse a volta pela ala da ponte e carreasse (carregasse) o material da cabeceira da ponte", afirmou.
Halpher frisou que a solução encontrada para que o problema não se repita foi ampliar a área em volta da ponte para protegê-la, além de remover o material solto e substituí-lo por pedras.

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