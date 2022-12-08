Um conserto na ponte do bairro São Patrício, sobre o Rio Jacaraípe, na Serra, deixa o local interditado para trânsito de veículos nesta quinta-feira (8). Motoristas que passam pela via precisam fazer um desvio por dentro da região. A previsão é que a situação seja normalizada até sexta-feira (9).
Segundo a Prefeitura da Serra, os reparos estão sendo feitos para ampliar a ala da ponte, uma parede que protege a cabeceira da estrutura. Além disso, a equipe está fazendo a remoção do material que foi carregado por causa das fortes chuvas no Espírito Santo.
O acesso dos veículos também está sendo refeito e, por isso, o trânsito precisou ser escoado para a Rua São Paulo, dentro de São Patrício.
Ponte da Serra é interditada para conserto após fortes chuvas no ES
O secretário de Obras da Serra, Halpher Luiggi, explicou que devido à instabilidade do clima, o nível e a vazão do Rio Jacaraípe aumentaram consideravelmente. “Isso fez com que a água desse a volta pela ala da ponte e carreasse (carregasse) o material da cabeceira da ponte", afirmou.
Halpher frisou que a solução encontrada para que o problema não se repita foi ampliar a área em volta da ponte para protegê-la, além de remover o material solto e substituí-lo por pedras.