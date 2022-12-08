Com a implantação de binário na Norte-Sul, a previsão é melhorar a mobilidade na região do bairro Jardim Limoeiro Crédito: Luciney Araújo

Maior cidade do Espírito Santo , a Serra , que completa 466 anos nesta quinta-feira (8), continua crescendo, embora seus limites geográficos não tenham sido alterados. A rápida expansão populacional dos últimos anos impulsionou o mercado imobiliário e o surgimento de novas demandas, como mais obras para melhorar a mobilidade urbana.

No momento, a gestão municipal tem pelo menos três novos projetos de infraestrutura em andamento, como a implementação de mão única na Rodovia Norte Sul, em Jardim Limoeiro, que se propõem a mudar a cara da cidade, atrair novos investimentos e, assim, manter o ciclo de desenvolvimento.

As propostas que logo deverão atender à população são:

Binário da Norte Sul, que prevê a melhoria do tráfego na região de Carapina e Jardim Limoeiro;

Trevo de Serra Sede e São Diogo, com a construção de viaduto e um contorno;

Duplicação da Avenida Civit I, com melhoria de acessos à área industrial e bairros do entorno; e

Acesso ao bairro Taquara, com duplicação de vias.

"Esses são os projetos que estão mais próximos de acontecer, mas tem uma série de outros que entrarão em execução", afirma Halpher Luiggi, secretário municipal de Obras.

Your browser does not support the audio element. Mão única na Norte Sul, trevos e duplicações mudam trânsito na Serra

As intervenções para implementação do binário, inclusive, já começaram e devem ser concluídas até outubro de 2023, segundo Halpher. Trata-se de uma parceria com o governo estadual, com investimentos de quase R$ 70 milhões — 56,5% do valor serão custeados pelo município — e que vai mudar toda a dinâmica de circulação de veículos de Jardim Limoeiro e região.

Em Serra Sede, será construído um novo viaduto sobre a BR 101 e um contorno no bairro São Diogo. É, nas palavras do secretário, uma obra gigante, de mais de R$ 90 milhões e cujo edital foi publicado nesta semana para contratação da empresa que vai fazer o trabalho. A estimativa é uma obra de 18 meses e, portanto, deve ser concluída em meados de 2024.

Para o acesso a Taquara, está programado um investimento de R$ 80 milhões. O recurso, afirma Halpher Luiggi, foi assegurado em uma operação de crédito com banco internacional e aprovada pelo governo federal. O projeto está em fase de conclusão e o edital para execução deve ser lançado em janeiro de 2023.

Também está aprovada a complementação da duplicação da Avenida Civit I, com implantação de drenagem e pavimentação, no trecho da BR 101 - rotatório do bairro Maringá. O trecho que será duplicado é de 2,2 quilômetros.

01 Binário da Norte Sul Será implementado no trecho da entrada da Arcelor Mittal Tubarão, em Carapina, até o cruzamento da rodovia ES-010, em Jardim Limoeiro. Esse trecho se tornará mão única em três faixas no sentido Vitória x Serra. O projeto prevê ainda que os motoristas que seguirem no sentido contrário terão que trafegar pela Avenida Lourival Nunes (paralela à Norte-Sul), via que também passará a ter três faixas. O trecho que vai ser alterado é de aproximadamente 1,7 quilômetro. Pelo projeto, ainda está programada intervenção de macrodrenagem e reabilitação de vias, possibilitando a redução de alagamentos e represamento de água que hoje ocorrem na região. Estão previstas também a restauração e a revitalização do piso asfáltico de todas as ruas entre a Lourival Nunes e a Norte-Sul, e no entroncamento da Avenida Metalúrgica e a ES-010. 02 Trevo Serra Sede e São Domingos O projeto contempla a construção de um viaduto e um novo contorno em pista dupla com cerca de 5 quilômetros de extensão, interligando à Avenida Audifax Barcelos Neves. Com a obra, a previsão é eliminar definitivamente o trânsito pesado do bairro São Domingos e minimizar o tráfego da passagem elevada de Serra-Sede, recuperando a mobilidade urbana correspondente. 03 Acesso a Taquara A prioridade do projeto é eliminar um ponto de muitos acidentes na Avenida Norte-Sul. A intervenção ainda prevê a duplicação de todo o trecho dentro de Taquara I e Taquara II e fazer um novo acesso na saída para BR 101, na altura do posto BKR. Com a obra concluída, a intenção é que se torne mais uma via de integração, da Norte-Sul com a rodovia, assim como hoje é feito pela Avenida Eldes Scherrer Souza. 04 Duplicação da Avenida Civit O projeto prevê melhoria do serviço operacional da interseção da Avenida Civit I com a BR 101, saturada nas horas-pico. Com a intervenção, haverá melhoria na acessibilidade aos empreendimentos no Centro Industrial Civit I e ao longo da avenida, bem como aos inúmeros bairros da região, a tornando mais atrativa para novos investimentos. A duplicação será feita em um trecho de 2,2 quilômetros.

"Esses empreendimentos todos se somam a vários outros que estamos fazendo projetos, como o mergulhão do Bairro de Fátima, sobre o qual temos uma questão orçamentária e, então, colocá-lo para licitar; o viaduto de acesso ao bairro de Cidade Pomar; pavimentação de bairros inteiros; e obras de macrodrenagem", pontua Halpher Luiggi.

O secretário acredita que as obras vão mudar a realidade do município que, somadas às intervenções do governo do Estado na Rodovia das Paneleiras , e à conclusão do Contorno do Mestre Álvaro , vão potencializar a sinergia da Serra com Vitória.

"A ideia é aumentar essa sinergia para gerar mais oportunidades, tanto para Serra quanto para Vitória. Trabalhamos pensando muito na Região Metropolitana e essas obras vão garantir a qualidade do tráfego para que as pessoas possam chegar mais rápido à Capital e também de lá para cá. Empresários poderão fazer mais investimentos, com a certeza de ter mobilidade urbana para ir e vir. Com a qualificação da infraestrutura, também pretendemos trazer mais empreendimentos residenciais, particularmente da classe média, para atrair esse público para morar da cidade", conclui Halpher Luiggi.

Viaduto de Carapina

Outra intervenção que vai impactar a mobilidade do município é a finalização do Complexo Viário de Carapina. A obra, conduzida pelo governo do Estado, deveria ser entregue neste mês, mas foi adiada para o primeiro trimestre de 2023, segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), devido às chuvas dos últimos dias.

No projeto estão previstos novos acessos viários aos bairros do entorno, ampliação de pistas existentes e implantação de um viaduto. A região também vai receber áreas de convivência e lazer, urbanização, praça, ciclovias, semáforos inteligentes, entre outras melhorias, conforme dados divulgados pela assessoria da Semobi.

Projeção do viaduto para o Trevo de Carapina Crédito: Semobi

A obra do complexo envolve também a Rodovia das Paneleiras, incluindo o trecho de Vitória, já concluído. Na Capital — da Avenida Fernando Ferrari até a altura do Vitória Apart Hospital — foram implantadas três faixas por sentido, calçada e ciclovia, além de drenagem, paisagismo e iluminação.