Trânsito será alterado na Avenida João Palácios, na Serra, a partir da próxima segunda-feira (15) Crédito: Arte | Geraldo Neto

Os motoristas que trafegam pela Avenida João Palácios, na Serra , devem ficar atentos às alterações no trânsito que irão ocorrer na via a partir desta segunda-feira (15). O tráfego no sentido Rodovia das Paneleiras x Shopping Mestre Álvaro será desviado em definitivo para a nova rotatória que fica ao lado do shopping.

Your browser does not support the audio element. Novo viaduto de Carapina - tráfego será alterado na região, na Serra

As mudanças fazem parte da terceira e última etapa das obras de construção do Viaduto do Complexo Viário de Carapina, que vai possibilitar novos acessos aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles, ambos na Serra. Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura, as alterações estarão sinalizadas com placas e também sinalização horizontal.

A Semobi também acrescenta que as mudanças vão ocorrer para os pedestres, que deverão trafegar do outro lado da avenida pelos próximos 30 dias. As faixas já foram pintadas e, após esse período, os pedestres também vão circular pela nova rotatória.

ETAPAS

O Complexo Viário de Carapina envolve um trajeto de três quilômetros que liga o viaduto de acesso à Rodovia do Contorno, na Serra, à Avenida Fernando Ferrari, em Vitória . As obras foram divididas em três etapas: a primeira já foi concluída e a segunda está em andamento.

A primeira fase correspondia ao trecho da Avenida Fernando Ferrari até o final da área do antigo Aeroporto de Vitória, onde foram implantadas três faixas por sentido, calçada e ciclovia no sentido Vitória, além de calçada em direção à Serra. Também foram implantados sistemas de iluminação, drenagem e paisagismo.

Já a segunda etapa das obras, que está em andamento, corresponde ao trecho da Serra até o viaduto de acesso à Rodovia do Contorno. A área passará a ter quatro faixas de rolamento em cada sentido, além de uma faixa multiuso, que será utilizada para acesso às edificações e baias de ônibus. Também será implantada uma área de convivência e lazer, com 10 metros de largura, no canteiro central. Parte deste trecho já está concluída, com calçadas, recuperação do pavimento e nova drenagem.