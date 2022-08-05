Orla de Cariacica: obras começam com previsão de conclusão em 2024

Projeção da orla de Porto de Santana, em Cariacica

Começaram, nesta quinta-feira (4), em Porto de Santana, as obras da Orla de Cariacica . Com vista para a Baía de Vitória e previsão de ser entregue em dois anos, o local vai oferecer opções de lazer e turismo para a comunidade.

Segundo a a Secretaria Municipal de Obras (Semob), a obra está orçada em R$ 33,8 milhões. A orla terá 1,95 quilômetro de extensão, e terá calçadão com deques, píeres, academias populares, quiosques, pista de skate, parquinho e restaurantes. O local vai contar com iluminação será em LED e acessibilidade, além de 160 bancos de concreto e paisagismo.

Para apoiar os pescadores locais, a orla também contará com um atracadouro, feito em estruturas de concreto flutuante que se movimentarão conforme o nível da maré.

A prefeitura também explicou que está prevista uma faixa de areia de 1,1 km de comprimento com 12 m (maré vazia) e 8 m (maré alta) de largura na orla. Não será permitido que os frequentadores tomem banho enquanto a água não estiver em condições adequadas.

Para o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, a orla é o sonho da cidade. “É a realização de mais um sonho, que vai gerar turismo, esporte e emprego para as pessoas”, afirmou.