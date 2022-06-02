Serra planeja mergulhão na Norte Sul, viadutos e área de lazer em rotatória

Obras contemplam novas áreas de lazer na Serra Crédito: Prefeitura da Serra/Divulgação

Ao longo dos próximos anos, diferentes obras estão previstas na Serra para acompanhar o ritmo de crescimento da cidade. Um dos maiores impactos vai ser no deslocamento dos seus moradores, com melhora significativa na mobilidade urbana, conforme garante o secretário de Obras da cidade, Halpher Luiggi.

Entre as principais construções estão o Mergulhão e o Binário da rodovia Norte Sul, o viaduto do bairro Cidade Pomar, a Rotatória do Ó e um trevo que vai ficar entre Serra Sede e São Domingos.

De acordo com o secretário, as intervenções vão se concentrar na rodovia Norte Sul e em alguns trechos da BR 101 que cortam a cidade, pois são pontos que geram muita retenção de trânsito na Serra. No caso da rodovia federal, será preciso esperar a municipalização dos seus mais de 30 quilômetros, o que só deve acontecer após a entrega do Contorno do Mestre Álvaro — que está prevista para agosto de 2023.

Todos os projetos que dizem respeito à BR 101 devem ficar prontos no segundo semestre de 2022 e vão poder ser licitados assim que o trecho for municipalizado. A expectativa é que essas obras sejam entregues no final de 2024.

Áreas de lazer, estacionamento e mudanças no trânsito serão feitas com nova Rotatória do O na Serra Crédito: Prefeitura da Serra/Divulgação

"A BR 101 , por exemplo, é um trecho extremamente delicado de mexer, pois o volume de tráfego é grande e o trecho é muito perigoso se tratando das rodovias federais que cortam o Estado. O desafio envolve sobretudo integração, mobilidade e segurança de trânsito", aponta Luiggi.

Somente nesses trechos municipalizados, ao menos quatro mudanças serão feitas, como na altura da Avenida Eldes Scherrer, em Laranjeiras, e na entrada da ArcelorMittal, abrangendo Jardim Tropical, André Carloni e Carapina. Pelo menos 20 bairros serão impactados diretamente com as obras previstas.

Veja abaixo detalhes dessas obras. Ao todo, os investimentos somam R$300 milhões. Para conseguir captar os recursos, o secretário explica que, a princípio, serão realizadas operações de crédito. Há também a possibilidade da Prefeitura da Serra tentar fazer convênios com o governo do Estado e de utilizar os fundos do próprio município.

1. VIADUTO EM CIDADE POMAR

Um dos principais projetos da Secretaria de Obras (SEOB) do município é a construção de um viaduto no trevo que liga o bairro Cidade Pomar à BR-101. Estão previstos investimento de R$ 45 milhões na construção e a licitação da obra deve acontecer no segundo semestre deste ano.

Projeto do viaduto em Cidade Pomar, na Serra. Crédito: Secom/PMS

Também será construída uma faixa adicional, ao lado das duas faixas que já existem na BR, nas proximidades do bairro. A via começará na entrada de Cidade Pomar e seguirá até o viaduto de Campinho da Serra. A subida da BR ao bairro também será pavimentado e terá calçada cidadã.

"Nós estamos fazendo um projeto de uma nova via que sairá desse viaduto e vai até o bairro Eldorado, para a gente avançar nesse processo de integração. Além disso, depois que a obra ficar pronta, quem sair de Cidade Pomar e subir no sentido Serra encontrará uma pista de três faixas. Serão duas faixas indo pra Vitória e três faixas indo para a Serra, até o viaduto de Campinho da Serra", afirmou Luiggi.

2. MERGULHÃO NA NORTE SUL

Outra obra importante será a criação de um mergulhão, uma espécie de túnel que passa por debaixo das ruas. Trata-se de uma construção cujo objetivo também é desafogar o trânsito da rodovia Norte Sul, na altura do bairro Eurico Salles.

Mergulhão na Norte Sul, na Serra. Crédito: Secom/PMS

Luiggi explica que as intervenções serão feitas no cruzamento da rodovia Norte Sul com a avenida João Palácio, no limite de Serra com Vitória, próximo ao Shopping Mestre Álvaro. Serão investidos aproximadamente R$ 50 milhões e a prefeitura já tem um projeto, mas que ainda necessita de atualização.

3. BINÁRIO NORTE SUL

Já a obra do Binário da Norte Sul será feita da entrada da Arcelor Mittal Tubarão, em Carapina, até o cruzamento da rodovia ES-010, em Jardim Limoeiro. Esse trecho se tornará de mão única em três faixas no sentido Vitória a Serra.

O projeto prevê ainda que os motoristas que seguirem no sentido oposto terão que passar pela Avenida Lourival Nunes (paralela à Norte Sul). Ao todo, aproximadamente 1,7 quilômetro receberão essas alterações, estimadas em R$69 milhões.

Binário na rodovia Norte Sul, nos sentidos Serra-Vitoria e Vitoria-Serra. Crédito: Secom/PMS

"Vale ressaltar que o projeto prevê uma grande intervenção de macrodrenagem e reabilitação de vias, o que diminuirá drasticamente os alagamentos e represamento que hoje ocorrem na região", ressalta Luiggi.

4. ROTATÓRIA DO Ó

Neste momento, a superestrutura dos viadutos da Rotatória do Ó já está em produção, como informou Luiggi. Em todo o seu perímetro, haverá novas opções de lazer, ciclovias e canteiros. Serão investidos mais de 36 milhões de reais na implantação das melhorias e a obra tem previsão de término para o segundo semestre de 2022.

Áreas de estacionamento serão feitas com nova Rotatória do O na Serra Crédito: Prefeitura da Serra/Divulgação

"Antes do início das obras, a Rotatória já apresentava saturação em sua capacidade na hora pico em suas ligações com a Avenida Copacabana, Avenida Talma Rodrigues e Avenida Eldes Scherrer. Mantido o crescimento da demanda dos próximos anos, segundo o previsto na fase de estudos e projetos, a via deve suportar o crescimento do trânsito nos próximos 20 a 30 anos", comenta.

Rotatória do Ó contará até com área de lazer e ciclovias. Crédito: Secom/PMS

5. OUTRAS OBRAS PREVISTAS

Vale a pena ressaltar a construção de um viaduto e um novo contorno por cerca de 5 km, interligando a Avenida Audifax Barcelos Neves ao bairro São Domingos. Além de eliminar o trânsito pesado, o intuito também é minimizar o trânsito de passagem de Serra Sede. Ainda em fase de projeto, estão previstos R$50 milhões para a realização da obra.

Também serão feitas mudanças na Avenida Eldes Scherrer, um trecho que causa muito congestionamento em Laranjeiras, e na região de Serra Sede, onde ficará um viaduto que deve facilitar a entrada para o bairro Jacaraípe.

"A Eldes Scherrer é um dos trechos com maior quantidade de acidentes de severidade alta. Ali, nessa interseção, faremos o projeto para a construção de um grande viaduto, para quem está no sentido da BR nem pare em semáforo nenhum e siga direto no sentido Vitória", afirma.