Viaduto de Carapina vai mudar acesso a bairros; obras começam em julho

Obras do viaduto vão mudar o tráfego na Rodovia das Paneleiras e o acesso ao bairro Eurico Salles Crédito: Semob/Reprodução

Motoristas que trafegam pela Rodovia das Paneleiras e nas imediações na região de Carapina, na Serra , já observam que a região começou a receber intervenções de mais uma etapa do projeto do complexo viário, que contempla também o município de Vitória , e se prepara para a terceira e última fase: a implantação do viaduto.

As obras estão previstas para ter início em julho e, segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), devem ser concluídas até o fim deste ano.

Canteiros foram retirados da rodovia, que começa a ter nova configuração, e até um empreendimento vizinho ao Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, já foi demolido e os entulhos retirados. Esse terreno vai ser usado para acesso ao viaduto, pelo lado do bairro Eurico Salles, segundo a proposta do governo do Estado

Rodovia das Paneleiras, local onde será construído um viaduto Crédito: Fernando Madeira

O projeto do Complexo Viário de Carapina foi dividido em três fases. A primeira, que já foi concluída, correspondia ao trecho da Rodovia das Paneleiras (antiga Reta do Aeroporto), na qual foram implantadas três faixas por sentido, calçada e ciclovia no sentido Vitória e calçada em direção à Serra, além de drenagem, paisagismo e iluminação, conforme informações da Semobi.

A segunda fase está em curso e corresponde ao trecho da Serra até o viaduto de acesso à Rodovia do Contorno, que passará a ter quatro faixas de rolamento por sentido, além de uma faixa multiúso (também por sentido), que será utilizada para acesso às edificações e baias de ônibus. Além disso, neste trecho será implantada uma área de convivência e lazer, com 10 metros de largura no canteiro central.

O viaduto é a última etapa, mas vai começar antes da conclusão da fase atual. A estrutura vai possibilitar novos acessos aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles, eliminando o semáforo de conversão que existe atualmente.

Viaduto de Carapina vai agilizar tráfego na Rodovia das Paneleiras, que dá acesso a BR 101, na Serra

A região ainda receberá obras de urbanização, praça, ciclovias e semáforos inteligentes.