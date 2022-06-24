BR 101 na Serra dará lugar a avenida com viaduto, ciclovia e menos semáforos

BR 101 na Serra deve ser municipalizada após inauguração do Contorno do Mestre Álvaro Crédito: Edson Reis/Prefeitura da Serra

Após a entrega do Contorno do Mestre Álvaro, diversas mudanças devem impactar o perímetro urbano da Serra. A principal delas é a municipalização da BR 101, localizados entre os bairros Serra Sede e Carapina, que ficarão sob controle da prefeitura e darão origem a uma das maiores avenidas do município.

Por conta dessa mudança, aproximadamente 20 km devem ser transformados em uma extensa avenida municipal. O trecho revitalizado, cujo nome será "Avenida Mestre Álvaro", ficará localizado perto de pontos estratégicos da Grande Vitória, como o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Rodovia das Paneleiras.

O trecho revitalizado, cujo nome será "Avenida Mestre Álvaro" e está em amarelo no mapa, ficará localizado perto de pontos estratégicos da Grande Vitória Crédito: Arte/Geraldo Neto

O prefeito Sérgio Vidigal explicou que essa avenida vai interligar mais de 20 bairros da cidade, possibilitando uma maior conexão entre elas, além de permitir uma melhora na mobilidade urbana.

PISTAS LARGAS E POUCOS SEMÁFOROS

Algumas mudanças devem ser feitas na via após a municipalização, como uma adaptação ao modelo "freeway" (rodovias largas e sem cruzamentos, ao estilo norte-americano).

"Primeiro, faríamos dela uma avenida 'freeway', tornando as pistas bem largas e reduzindo a quantidade de semáforos. De 60% a 70% de semáforos vão desaparecer. Vamos também fazer umas intervenções para que o motorista consiga entrar nos bairros sem tanta sinalização. Semáforo dá muita retenção do trânsito. Trocaríamos muitos semáforos por redutores de velocidade, por exemplo", detalha.

Segundo o prefeito Vidigal, também será feita a construção de viadutos em diferentes trechos, sendo um deles na altura do bairro Cidade Pomar. A maioria, inclusive, ajudará a eliminar a necessidade de cruzamentos para entrar em bairros que margeiam a BR 101, a exemplo de São Diogo e Taquara.

"Alguns viadutos serão feitos como passagem de níveis, enquanto outros serão suspensos. Nesse caso (de Cidade Pomar) seria um viaduto em modelo de passagem de nível. É o que eles chamam lá em Brasília de 'tesourinhas'. Você faz a curva, passa por baixo sem precisar botar semáforo na pista e diminui a necessidade de cruzamentos", defende.

Avenida Mestre Álvaro vai compreender o trecho após o viaduto que dá acesso ao Contorno de Vitória até o posto da PRF, na Serra Crédito: Edson Reis/Prefeitura da Serra

CICLOVIA

Outra novidade seria a criação de uma ciclovia ao longo de toda a Avenida Mestre Álvaro, facilitando o uso de outros meios de transporte, conforme destaca Vidigal.

"Temos ciclovias na cidade, mas elas não conseguem chegar na BR. Não temos autonomia para fazer essa intervenção, pois ela ainda está sob concessão. Vamos fazer todo o processo de ciclovia, interligando às ciclovias já existentes no município. A bicicleta hoje, queira ou não queira, é um meio de mobilidade urbana. Não é mais só para lazer" Sérgio Vidigal - Prefeito da Serra

FLUIDEZ NO TRÂNSITO

Quantos as melhorias no trânsito que essa mudança trará, o prefeito destaca a diminuição das retenções por toda a BR. Moradores de Serra Sede que hoje gastam uma hora para chegar à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), por exemplo, levariam cerca de 40 minutos. A redução seria de 30% do tempo.

"Hoje, a BR é a principal via de escoamento do trânsito da Serra. Enquanto as pessoas circulam dentro da cidade, não existe problema de engarrafamento. Mas quando vai pra BR ou vai para a Norte Sul, vira um problema para a gente. Mais de 50 mil veículos estão de passagem por dia pela BR na Serra, especialmente caminhões, o que é mais grave. Isso gera retenção", explica.

Vidigal também afirma que há a expectativa de implementar um corredor exclusivo para ônibus no local. "As estações ficariam instaladas ao longo da avenida, como é em Curitiba e no Rio de Janeiro. Com esse modelo, você não precisa de terminal. Facilita muito a vida do usuário", projeta.

Sobre os redutores de velocidade na via, o secretário de Obras do município, Halpher Luiggi, acrescenta que o comportamento dos motoristas diante dessas modernizações será sempre reavaliado.

"Eventualmente, podemos ter redutores de velocidade no trecho, mas isso vai depender do comportamento dos motoristas. Onde a gente verificar que há necessidade técnica, a gente pode controlar a velocidade através de fiscalização eletrônica. A via vai ser toda monitorada, terá câmeras em toda a sua extensão depois que for municipalizada. Se não houver necessidade, não vamos colocar" Halpher Luiggi - Secretário de Obras da Serra

Projeto do viaduto em Cidade Pomar, na Serra. Crédito: Secom/PMS

PREVISÕES E RECURSOS PARA REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA

Essas intervenções no trecho futuramente municipalizado, sobretudo aquelas que dizem respeito aos viadutos, serão da ordem de R$ 250 milhões. Outras melhorias também estão previstas para os próximos anos, como o Mergulhão e o Binário da Norte-Sul, totalizando mais de R$ 300 milhões em obras.

Para conseguir captar os recursos, Vidigal explica que, a princípio, serão realizadas operações de crédito. Mas também há a possibilidade de tentar fazer convênios com o governo do Estado e de utilizar o fundo do próprio município.

O prefeito reforça ainda que todas essas alterações já estão sendo discutidas pela prefeitura, mas dependem da finalização das obras do Contorno do Mestre Álvaro para serem colocadas em prática. Desde 2008 aguarda-se a construção do Contorno, que era para ter sido executada antes da privatização do trecho da BR 101 no Estado, em 2013, o que não aconteceu.

O QUE DIZEM A ECO-101 E A ANTT

Demandada pela reportagem, a ECO-101, concessionária da BR no Estado, confirma que se tornará responsável pelo Contorno do Mestre Álvaro e informa que, após a conclusão das obras, "o antigo traçado da rodovia, paralelo ao contorno, incluindo parte do atual Contorno de Vitória, será assumido pela União ou governo do Estado, ou municípios locais".

"Ressalta-se ainda que atendendo ao contrato de concessão, a concessionária realiza de forma rotineira, a manutenção e conservação do referido trecho, ou seja, a manutenção do pavimento, sinalização, dispositivos de drenagem, terraplenos, conservação vegetal/roçada entre outros, e também mantém viaturas de inspeção 24 horas no trecho, bem como presta os serviços de atendimento médico e mecânico aos usuários que trafegam na rodovia no município de Serra", diz, em nota.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) foi procurada para comentar o assunto, mas não respondeu até o fechamento desta matéria. Assim que houver o retorno, ela será atualizada.