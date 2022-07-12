Nova avenida na Serra terá corredor exclusivo para ônibus

Um sonho antigo dos moradores da Serra pode sair do papel após a entrega do Contorno do Mestre Álvaro: o corredor exclusivo de ônibus, cujo objetivo é ajudar a desafogar o trânsito da cidade. Esse projeto fará parte da municipalização de mais de 20 quilômetros da BR 101 , que passarão a ser controlados pela prefeitura.

Os trechos que ficarão sob responsabilidade da Serra devem passar por obras, tornando-se futuramente a "Avenida Mestre Álvaro". A expectativa é que o local se torne um polo comercial e residencial nos próximos anos. Nele, haverá a instalação de ciclovias, viadutos, redução de semáforos, construções de prédios e novos empreendimentos, entre outros.

BR 101 na Serra deve ser municipalizada após inauguração do contorno do Mestre Álvaro Crédito: Edson Reis/Prefeitura da Serra

De acordo com informações da própria prefeitura, o corredor exclusivo deve ser construído entre o centro da Serra e a Rodovia das Paneleiras , antiga Reta do Aeroporto, em Vitória. As estações de ônibus ficarão espalhadas por toda a nova avenida, como já acontece hoje em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro.

A Gazeta que a faixa vai diminuir o tempo dos moradores no trânsito. Com a implantação do corredor exclusivo, aliada às obras previstas na BR, ele estima que o tempo de deslocamento das pessoas deve diminuir em 30%. O prefeito do município, Sérgio Vidigal , garantiu à reportagem deque a faixa vai diminuir o tempo dos moradores no trânsito. Com a implantação do corredor exclusivo, aliada às obras previstas na BR, ele estima que o tempo de deslocamento das pessoas deve diminuir em 30%.

"Hoje, a BR é a principal via de escoamento do trânsito da Serra. Enquanto as pessoas circulam dentro da cidade, não existe problema de engarrafamento. Mas quando vai para a BR ou vai para a Norte Sul, vira um problema para a gente. Há muita retenção", explica Vidigal.

Ele destaca ainda que o corredor permitiria a extinção dos terminais do Transcol , que seriam substituídos por linhas alimentadoras de ônibus no município. Atualmente, os terminais da cidade ficam localizados nos bairros Carapina, Laranjeiras e Jacaraípe.

O trecho revitalizado, cujo nome será "Avenida Mestre Álvaro" e está em amarelo no mapa, ficará localizado perto de pontos estratégicos da Grande Vitória Crédito: Arte/Geraldo Neto

"Podemos criar as vias alimentadoras dos bairros, fluindo pelo corredor que passaria na BR. Com esse modelo, você não precisa de terminal. A importância disso é que a gente pode eliminar terminais. Isso também facilita muito a vida do usuário", sugere.

NEGOCIAÇÕES COM CETURB

"O governo faz a gestão do transporte metropolitano através da Ceturb. Precisaremos fazer esse trabalho (das estações na BR) em parceria com o governo do Estado. Nós já estamos encaminhando o projeto, dessa visão do corredor exclusivo", esclareceu.

O secretário de Obras do município, Halpher Luiggi, reforçou que, apesar de estar previsto no projeto da Avenida Mestre Álvaro, o corredor exclusivo ainda exige mais debates sobre o assunto.

"A ideia do corredor exclusivo para ônibus também está contemplada, mas a gente vai avançar nisso um pouco mais lá na frente, depois que tivermos o projeto conceitual pronto. Iremos discutir com a Ceturb. Depois que tivermos o projeto, avançamos", salientou.

PROJETO ANTIGO

A Prefeitura da Serra informou que a obra da Rotatória do O, prevista para ser inaugurada ainda neste ano, é a primeira etapa desse projeto. Assim que ela for concluída, acontecerá o início da segunda fase, que depende também de ações do governo do Estado