Nova avenida na Serra terá corredor exclusivo para ônibus

Um sonho antigo dos moradores da Serra pode sair do papel após a entrega do Contorno do Mestre Álvaro: o corredor exclusivo de ônibus, cujo objetivo é ajudar a desafogar o trânsito da cidade. Esse projeto fará parte da municipalização de mais de 20 quilômetros da BR 101, que passarão a ser controlados pela prefeitura.
Os trechos que ficarão sob responsabilidade da Serra devem passar por obras, tornando-se futuramente a "Avenida Mestre Álvaro". A expectativa é que o local se torne um polo comercial e residencial nos próximos anos. Nele, haverá a instalação de ciclovias, viadutos, redução de semáforos, construções de prédios e novos empreendimentos, entre outros.
De acordo com informações da própria prefeitura, o corredor exclusivo deve ser construído entre o centro da Serra e a Rodovia das Paneleiras, antiga Reta do Aeroporto, em Vitória. As estações de ônibus ficarão espalhadas por toda a nova avenida, como já acontece hoje em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro.
O prefeito do município, Sérgio Vidigal, garantiu à reportagem de A Gazeta que a faixa vai diminuir o tempo dos moradores no trânsito. Com a implantação do corredor exclusivo, aliada às obras previstas na BR, ele estima que o tempo de deslocamento das pessoas deve diminuir em 30%.
"Hoje, a BR é a principal via de escoamento do trânsito da Serra. Enquanto as pessoas circulam dentro da cidade, não existe problema de engarrafamento. Mas quando vai para a BR ou vai para a Norte Sul, vira um problema para a gente. Há muita retenção", explica Vidigal.
Ele destaca ainda que o corredor permitiria a extinção dos terminais do Transcol, que seriam substituídos por linhas alimentadoras de ônibus no município. Atualmente, os terminais da cidade ficam localizados nos bairros Carapina, Laranjeiras e Jacaraípe.
"Podemos criar as vias alimentadoras dos bairros, fluindo pelo corredor que passaria na BR. Com esse modelo, você não precisa de terminal. A importância disso é que a gente pode eliminar terminais. Isso também facilita muito a vida do usuário", sugere.
NEGOCIAÇÕES COM CETURB
No entanto, para que o projeto seja colocado em prática, a Prefeitura da Serra precisa buscar uma parceria com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb). Segundo o prefeito, a proposta já está sendo apresentada ao governo do Estado.
"O governo faz a gestão do transporte metropolitano através da Ceturb. Precisaremos fazer esse trabalho (das estações na BR) em parceria com o governo do Estado. Nós já estamos encaminhando o projeto, dessa visão do corredor exclusivo", esclareceu.
O secretário de Obras do município, Halpher Luiggi, reforçou que, apesar de estar previsto no projeto da Avenida Mestre Álvaro, o corredor exclusivo ainda exige mais debates sobre o assunto.
"A ideia do corredor exclusivo para ônibus também está contemplada, mas a gente vai avançar nisso um pouco mais lá na frente, depois que tivermos o projeto conceitual pronto. Iremos discutir com a Ceturb. Depois que tivermos o projeto, avançamos", salientou.
PROJETO ANTIGO
Em 2020, conforme mostrado em A Gazeta, já era prevista uma faixa exclusiva entre os terminais da cidade. Inicialmente, a obra iria custar R$ 40 milhões e a expectativa é de que fosse concluída até agosto de 2022.
A Prefeitura da Serra informou que a obra da Rotatória do O, prevista para ser inaugurada ainda neste ano, é a primeira etapa desse projeto. Assim que ela for concluída, acontecerá o início da segunda fase, que depende também de ações do governo do Estado.
"Isso porque há a possibilidade de o Estado construir um terminal em Cidade Pomar e também de alterar a localização do Terminal de Carapina. O secretário de Obras da Serra, Halpher Luiggi, afirma que o município precisa aguardar essas decisões para o plano de corredores exclusivos para a Serra", afirmou, por nota, a prefeitura.