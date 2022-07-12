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Fim dos terminais

Nova avenida na Serra terá corredor exclusivo para ônibus

Projeto fará parte da municipalização de mais de 20 quilômetros da BR 101, que passarão a ser controlados pela prefeitura
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

12 jul 2022 às 10:11

Publicado em 12 de Julho de 2022 às 10:11

Um sonho antigo dos moradores da Serra pode sair do papel após a entrega do Contorno do Mestre Álvaro: o corredor exclusivo de ônibus, cujo objetivo é ajudar a desafogar o trânsito da cidade. Esse projeto fará parte da municipalização de mais de 20 quilômetros da BR 101, que passarão a ser controlados pela prefeitura.
Os trechos que ficarão sob responsabilidade da Serra devem passar por obras, tornando-se futuramente a "Avenida Mestre Álvaro". A expectativa é que o local se torne um polo comercial e residencial nos próximos anos. Nele, haverá a instalação de ciclovias, viadutos, redução de semáforos, construções de prédios e novos empreendimentos, entre outros.
BR 101 na Serra deve ser municipalizada após inauguração do contorno do Mestre Álvaro
BR 101 na Serra deve ser municipalizada após inauguração do contorno do Mestre Álvaro Crédito: Edson Reis/Prefeitura da Serra
De acordo com informações da própria prefeitura, o corredor exclusivo deve ser construído entre o centro da Serra e a Rodovia das Paneleiras, antiga Reta do Aeroporto, em Vitória. As estações de ônibus ficarão espalhadas por toda a nova avenida, como já acontece hoje em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro.
O prefeito do município, Sérgio Vidigal, garantiu à reportagem de A Gazeta que a faixa vai diminuir o tempo dos moradores no trânsito. Com a implantação do corredor exclusivo, aliada às obras previstas na BR, ele estima que o tempo de deslocamento das pessoas deve diminuir em 30%.
"Hoje, a BR é a principal via de escoamento do trânsito da Serra. Enquanto as pessoas circulam dentro da cidade, não existe problema de engarrafamento. Mas quando vai para a BR ou vai para a Norte Sul, vira um problema para a gente. Há muita retenção", explica Vidigal.
Ele destaca ainda que o corredor permitiria a extinção dos terminais do Transcol, que seriam substituídos por linhas alimentadoras de ônibus no município. Atualmente, os terminais da cidade ficam localizados nos bairros Carapina, Laranjeiras e Jacaraípe. 
Mapa do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra
O trecho revitalizado, cujo nome será "Avenida Mestre Álvaro" e está em amarelo no mapa, ficará localizado perto de pontos estratégicos da Grande Vitória Crédito: Arte/Geraldo Neto
"Podemos criar as vias alimentadoras dos bairros, fluindo pelo corredor que passaria na BR. Com esse modelo, você não precisa de terminal. A importância disso é que a gente pode eliminar terminais. Isso também facilita muito a vida do usuário", sugere.

NEGOCIAÇÕES COM CETURB

No entanto, para que o projeto seja colocado em prática, a Prefeitura da Serra precisa buscar uma parceria com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb). Segundo o prefeito, a proposta já está sendo apresentada ao governo do Estado.
"O governo faz a gestão do transporte metropolitano através da Ceturb. Precisaremos fazer esse trabalho (das estações na BR) em parceria com o governo do Estado. Nós já estamos encaminhando o projeto, dessa visão do corredor exclusivo", esclareceu.

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O secretário de Obras do município, Halpher Luiggi, reforçou que, apesar de estar previsto no projeto da Avenida Mestre Álvaro, o corredor exclusivo ainda exige mais debates sobre o assunto.
"A ideia do corredor exclusivo para ônibus também está contemplada, mas a gente vai avançar nisso um pouco mais lá na frente, depois que tivermos o projeto conceitual pronto. Iremos discutir com a Ceturb. Depois que tivermos o projeto, avançamos", salientou.

PROJETO ANTIGO

Em 2020, conforme mostrado em A Gazeta, já era prevista uma faixa exclusiva entre os terminais da cidade. Inicialmente, a obra iria custar R$ 40 milhões e a expectativa é de que fosse concluída até agosto de 2022.
A Prefeitura da Serra informou que a obra da Rotatória do O, prevista para ser inaugurada ainda neste ano, é a primeira etapa desse projeto. Assim que ela for concluída, acontecerá o início da segunda fase, que depende também de ações do governo do Estado.
"Isso porque há a possibilidade de o Estado construir um terminal em Cidade Pomar e também de alterar a localização do Terminal de Carapina. O secretário de Obras da Serra, Halpher Luiggi, afirma que o município precisa aguardar essas decisões para o plano de corredores exclusivos para a Serra", afirmou, por nota, a prefeitura. 

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