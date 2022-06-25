Concessão da BR 101: parece haver um complô contra o Espírito Santo

BR 101 está concedida à Eco101 Crédito: Edson Reis/Prefeitura da Serra

Provavelmente poucos ainda se recordam do tempo demandado na construção do Aeroporto de Vitória . Foram gastos 16 anos, desde o anúncio feito em 2002. As obras, no entanto, somente foram iniciadas em 2005 e logo em seguida paralisadas em razão de supostas irregularidades na concorrência detectadas pelo TCU.

Com previsão de investimento inicial de R$ 200 milhões, com o término previsto para 2007, as obras foram retomadas em 2015 e terminadas em 2018, ao preço de cerca de R$ 600 milhões. Em síntese, quem ficou no prejuízo por dez anos foram os usuários, o Espírito Santo e o bolso do cidadão contribuinte.

Episódio semelhante aconteceu com a duplicação de um trecho de cerca de oito quilômetros na BR 262 , em Marechal Floriano. Com obras já em estágio avançado de execução, também sofreu embargo do TCU por alegação de erro de natureza técnica de projeto. Mais dinheiro que foi para o ralo, sem absolutamente nenhum benefício para os usuários.

Estamos mencionando aqui três obras de infraestrutura consideradas pilares, portanto, decisivas para a integração logística do Espírito Santo com o mundo exterior e com o resto do pais. A BR 101 e a BR 262 constituem dois eixos logísticos estratégicos de ligação com praticamente todos os demais Estados do país, mas com maior intensidade com os do Sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais respondem por cerca de 64% das nossas exportações interestaduais e 70% das importações.

Uma “devolução amigável” pode não ser tão amigável para os capixabas. Afinal, não encontramos nenhum precedente que nos leve a acreditar que, caso de fato ocorra a tal devolução, uma nova concessão possa acontecer em prazo minimamente aceitável e indolor do ponto de vista de impactos negativos. E também não cola a argumentação, que reputo falaciosa, de que a medida se impõe como forma de proteção ao usuário. A maior proteção é termos a rodovia duplicada, isto sim.