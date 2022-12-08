Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão do tempo

ES recebe mais dois alertas para chuvas intensas

Avisos para risco de chuvas volumosas são válidos até a manhã de sexta-feira (9). Veja lista de cidades

Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 17:08

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

08 dez 2022 às 17:08
tempoo
Inmet emite dois alertas para o Espírito Santo: um amarelo e outro laranja Crédito: Inmet
O sol que deu as caras nesta quinta-feira (8) pode não continuar em várias cidades do Espírito Santo, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet): dois alertas de chuvas intensas foram emitidos pela manhã, com validade até sexta-feira (9).
O alerta laranja para chuvas intensas — o segundo maior na escala de de risco — é válido até 10h de sexta, em 12 cidades do Norte do Estado. São elas:
  • Boa Esperança
  • Conceição da Barra
  • Ecoporanga
  • Jaguaré
  • Montanha
  • Mucurici
  • Nova Venécia
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Ponto Belo
  • São Mateus
  • Vila Pavão
A chuva nessas regiões pode ser de 30 mm a 60 mm por hora ou de 50 mm a 100 mm por dia, com ventos intensos de até 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
ES recebe mais dois alertas para chuvas intensas
Já o alerta amarelo  — o mais baixo na escala de risco — vale para a parte central do Estadoaté a manhã de sexta-feira. Ao todo, 44 cidades podem ser afetadas. Veja a lista:
  • Afonso Cláudio
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta
  • Aracruz
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Brejetuba
  • Cariacica
  • Colatina
  • Domingos Martins
  • Ecoporanga
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Guarapari
  • Ibiraçu
  • Itaguaçu
  • Itarana
  • Jaguaré
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Rio Bananal
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Sooretama
  • Viana
  • Vila Pavão
  • Vila Valério
  • Vila Velha
  • Vitória
Há risco de chuva entre 20 mm e 30 mm por hora, ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos que podem chegar a 60 quilômetros por hora. A possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixa.

Orientações do Inmet

 - Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
 - Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
 - Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
 - Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja Também

Nevoeiro deixa tempo cinza e 'engole' áreas de Guarapari e Vila Velha

Auxílio de R$ 3 mil para vítimas das chuvas no ES: saiba como receber

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES Clima espírito santo Inmet
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gelatina colorida
Receita de gelatina colorida: sobremesa é dica para o fim de semana
Gordura no fígado
Gordura no fígado: entenda os principais sinais silenciosos e como tratar
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados