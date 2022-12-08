Inmet emite dois alertas para o Espírito Santo: um amarelo e outro laranja Crédito: Inmet

O alerta laranja para chuvas intensas — o segundo maior na escala de de risco — é válido até 10h de sexta, em 12 cidades do Norte do Estado. São elas:

Boa Esperança

Conceição da Barra

Ecoporanga

Jaguaré

Montanha

Mucurici

Nova Venécia

Pedro Canário

Pinheiros

Ponto Belo

São Mateus

Vila Pavão

A chuva nessas regiões pode ser de 30 mm a 60 mm por hora ou de 50 mm a 100 mm por dia, com ventos intensos de até 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Your browser does not support the audio element. ES recebe mais dois alertas para chuvas intensas

Já o alerta amarelo — o mais baixo na escala de risco — vale para a parte central do Estadoaté a manhã de sexta-feira. Ao todo, 44 cidades podem ser afetadas. Veja a lista:

Afonso Cláudio

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta

Aracruz

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Brejetuba

Cariacica

Colatina

Domingos Martins

Ecoporanga

Fundão

Governador Lindenberg

Guarapari

Ibiraçu

Itaguaçu

Itarana

Jaguaré

João Neiva

Laranja da Terra

Linhares

Mantenópolis

Marechal Floriano

Marilândia

Nova Venécia

Pancas

Rio Bananal

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São Mateus

São Roque do Canaã

Serra

Sooretama

Viana

Vila Pavão

Vila Valério

Vila Velha

Vitória

Há risco de chuva entre 20 mm e 30 mm por hora, ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos que podem chegar a 60 quilômetros por hora. A possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixa.